Milan-Lazio, Allegri conferma che Pulisic non ci sarà: chi gioca al suo posto

Allegri ha confermato in conferenza stampa che Pulisic salterà la Lazio: chi giocherà al suo posto, le ultime da Milanello

Un altro stop per Pulisic. Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa a due giorni da Milan-Lazio. Si è fatta oggi e non domani a causa dello sciopero annunciato. L’allenatore rossonero ha ovviamente parlato del derby di domenica ma chiede di mettere da parte l’entusiasmo. Sabato a San Siro arriva la Lazio di Maurizio Sarri, un avversario complicato. E la partita sarà ancora più difficile a causa dell’assenza molto probabile di Christian Pulisic, che era appena rientrato da un altro infortunio. Ieri in allenamento ha accusato un problema e lo staff medico non vuole rischiare in alcun modo. A confermarlo è stato lo stesso Allegri in conferenza stampa.

Pulisic salta Milan-Lazio

Nel consueto punto della situazione degli infortunati, Allegri ha fatto sapere che l’americano dovrebbe saltare la partita di sabato: “Pulisic difficilmente sarà della partita, però domani può succedere di tutto e dopodomani uguale“. Tiene quindi aperta una piccola speranza, ma forse è solo pre-tattica. Nessun problema invece per Saelemaekers: “E’ a posto“, ha detto l’allenatore. Anche il belga, come Pulisic, ha riscontrato problemi alla schiena ieri in allenamento. Ancora niente rientro per Santiago Gimenez: “La settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare piano piano con la squadra”. Per il resto…: “Tutti gli altri stanno bene”.

Il sostituto di Pulisic

Sarà Christopher Nkunku a sostituire Pulisic esattamente com’era successo a Parma prima della sosta. Il francese, a meno di colpi di scena, giocherà dal primo minuto al fianco di Rafael Leao, considerata anche l’assenza confermata di Gimenez. Ci sarebbe anche l’opzione Loftus-Cheek, utilizzato da Allegri molto spesso da attaccante in questo inizio di stagione. Ma ad oggi Nkunku è in vantaggio, anche perché Allegri deve trovare il modo di valorizzare un acquisto da 40 milioni. Un’occasione importante per il francese, molto criticato dai tifosi per le sue prestazioni tutt’altro che brillanti. Come Gimenez, non ha ancora segnato un gol in campionato. L’unica rete è in Coppa Italia contro il Lecce, un gol bellissimo. Ma purtroppo non è riuscito a ripetersi.