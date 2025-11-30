Cosa ha detto Allegri all’arbitro Collu: la frase che gli è costata l’espulsione

Caos nei minuti finali di Milan-Lazio per il calcio di rigore poi non assegnato: espulso Allegri per la frase contro l’arbitro Collu

Massimiliano Allegri espulso di nuovo. Nei minuti finali concitati di Milan-Lazio, l’allenatore rossonero ha fatto il suo solito show. Via la giacca e ormai consueta sceneggiata che abbiamo imparato tutti a memoria. Come era accaduto contro il Bologna, anche stavolta è andato a muso duro contro l’arbitro, in questo caso Collu, lo stesso che ha diretto la partita d’esordio di campionato del Milan contro la Cremonese. Gli ha rivolto la stessa frase un paio di volte che gli è poi costata l’espulsione. Ma cosa ha detto Allegri all’arbitro?

Le parole di Allegri dopo Milan-Lazio: “Non ho offeso l’arbitro”

Nella consueta intervista post gara, Allegri ha spiegato cosa è successo: “C’è stata un po’ di confusione. Non era facile neanche per l’arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. All’arbitro ho solamente detto ‘Cavolo tutte le volte che ci sei succede sempre un casino’. Perché lui era l’arbitro con la Cremonese (ride, ndr). Non l’ho assolutamente offeso”. Una risposta in totale linea con la comunicazione dell’allenatore: lanciare la pietra e nascondere la mano. Purtroppo il suo ennesimo show evitabile non gli permetterà di essere in panchina per la prossima gara, anche se il Milan già in questo campionato ha dimostrato di poter fare a meno di lui.

Quante partite salta Allegri

Allegri sicuramente non sarà in panchina contro il Torino nel prossimo turno di campionato. Che, ricordiamo, si giocherà lunedì prossimo perché in settimana il Milan sarà impegnato in Coppa Italia ancora contro la Lazio ma stavolta all’Olimpico di Roma. Ma la squalifica può essere anche più lunga: tutto dipenderà dalla decisione del Giudice Sportivo, attesa per i prossimi giorni. Se è davvero quella la frase che ha detto a Collu, si può sperare che resterà soltanto una giornata di stop come prevista dal regolamento, ma tutto dipenderà da cosa avrà refertato l’arbitro.