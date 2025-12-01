Home » Milan News » Bartesaghi svela il suo più grande sogno: “Voglio farlo al Milan”

Bartesaghi svela il suo più grande sogno: “Voglio farlo al Milan”

Davide Bartesaghi ha conquistato tutti nell’ultimo periodo con le sue prestazioni, scalzando il titolare Estupinan. Oggi svela il suo grande sogno

Bartesaghi calcia in porta
Le parole di Bartesaghi (ANSA) – Milanlive.it

Bartesaghi è ormai un titolare del Milan. Si è preso il posto di Estupinan durante il suo infortunio e adesso non ha intenzione di mollarlo. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile rossonero, e dopo un anno difficile con il Milan Futuro in Lega Pro, oggi è una bellissima realtà della prima squadra. Bravo Allegri a dargli fiducia e la possibilità di mettersi in luce. Contro Inter e Lazio ha fatto due prove di altissimo livello per attenzione e qualità. “Sono un ragazzo umile e tranquillo che pensa solo a lavorare, al calcio e a dare il massimo per questa maglia. Ho fatto tutto il settore giovanile nel Milan: credo di dover dare tanto a questa squadra“, ha detto a Radio Sportiva.

L’aiuto di Allegri e il suo sogno

Come lo sta aiutando Allegri in questa crescita: “Mi sta dando una grande mano, così come il suo staff e i miei compagni. Sento ogni giorno la loro fiducia e questo è fondamentale per continuare a migliorare“. I suoi idoli: “Avevo i poster di Maldini e Marcelo. Mi ispiro a Theo Hernandez, se invece devo guardare un giocatore in Serie A dico Spinazzola, perché sono un po’ simile a lui“.

Durante l’intervista ha poi svelato il suo più grande sogno che riguarda proprio il Milan: “Un futuro in Nazionale e continuare a giocare nel Milan: spero di diventare una bandiera del Milan, è presto ma lo spero davvero perché è una società magnifica e sono qui fin da bambino“. Nonostante la giovane età, Bartesaghi pensa già al futuro e al suo legame con i rossoneri: vuole diventare una bandiera della squadra in cui è nato e cresciuto. Non c’erano parole più belle da ascoltare per i tifosi in un momento storico dove c’è sempre meno affetto.

