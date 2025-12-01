Bartesaghi svela il suo più grande sogno: “Voglio farlo al Milan”

Davide Bartesaghi ha conquistato tutti nell’ultimo periodo con le sue prestazioni, scalzando il titolare Estupinan. Oggi svela il suo grande sogno

Bartesaghi è ormai un titolare del Milan. Si è preso il posto di Estupinan durante il suo infortunio e adesso non ha intenzione di mollarlo. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile rossonero, e dopo un anno difficile con il Milan Futuro in Lega Pro, oggi è una bellissima realtà della prima squadra. Bravo Allegri a dargli fiducia e la possibilità di mettersi in luce. Contro Inter e Lazio ha fatto due prove di altissimo livello per attenzione e qualità. “Sono un ragazzo umile e tranquillo che pensa solo a lavorare, al calcio e a dare il massimo per questa maglia. Ho fatto tutto il settore giovanile nel Milan: credo di dover dare tanto a questa squadra“, ha detto a Radio Sportiva.

L’aiuto di Allegri e il suo sogno

Come lo sta aiutando Allegri in questa crescita: “Mi sta dando una grande mano, così come il suo staff e i miei compagni. Sento ogni giorno la loro fiducia e questo è fondamentale per continuare a migliorare“. I suoi idoli: “Avevo i poster di Maldini e Marcelo. Mi ispiro a Theo Hernandez, se invece devo guardare un giocatore in Serie A dico Spinazzola, perché sono un po’ simile a lui“.

Durante l’intervista ha poi svelato il suo più grande sogno che riguarda proprio il Milan: “Un futuro in Nazionale e continuare a giocare nel Milan: spero di diventare una bandiera del Milan, è presto ma lo spero davvero perché è una società magnifica e sono qui fin da bambino“. Nonostante la giovane età, Bartesaghi pensa già al futuro e al suo legame con i rossoneri: vuole diventare una bandiera della squadra in cui è nato e cresciuto. Non c’erano parole più belle da ascoltare per i tifosi in un momento storico dove c’è sempre meno affetto.