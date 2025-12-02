Infortunio Pulisic, ultim’ora da Milanello: novità sulll’attaccante

Le ultimissime notizie relative all’attaccante americano: ecco come sta il giocatore in vista della sfida contro la Lazio di giovedì

Domani sarà già vigilia. Il Milan è pronto a scendere in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Lazio. I rossoneri affronteranno una squadra, quella biancoceleste, in un Olimpico che si preannuncia davvero infuocato. Nonostante i vertici AIA abbiano confermato che il rigore non sarebbe dovuto essere assegnato, il popolo capitolino e gli uomini di Maurizio Sarri si sentono derubati. Si giocherà, dunque, in un ambiente caldissimo.

Il Milan di Massimiliano Allegri si presenterà a Roma con alcune novità. Giusto cambiare, anche se il tecnico livornese ha sempre tenuto molto alla Coppa Italia. Qualcuno, comunque, riposerà: lo dovrebbe fare, ad esempio, Luka Modric, che ha bisogno di tirare il fiato.

Milan, occhi puntati su Pulisic: le ultimissime sulle condizioni dell’americano

A centrocampo d’altronde c’è abbondanza, con Ardon Jashari, Ruben Loftus-Cheek e Samuele Ricci che hanno voglia di avere una possibilità. La domanda che tutti si pongono, però, è se ci sarà Christian Pulisic.

Le ultimissime notizie provenienti da Milanello lasciano pensare che potrebbe essere convocato, partendo magari dalla panchina: l’americano, infatti, come appreso dalla redazione di MilanLive.it, è tornato a lavorare in gruppo, in parte, come da programma. L’affaticamento muscolare è dunque alle spalle.

🔴⚫️#Pulisic è tornato a lavorare in gruppo. Lo ha fatto nella prima parte, come da programma!#Gimenez sta meglio ma continua, come da programma, a svolgere un lavoro individualizzato per migliorare la propria condizione#Milan #SempreMilan — Martin Sartorio (@MartinSa1988) December 2, 2025

Lavoro differenziato, invece, per Santiago Gimenez, che sfrutterà questa settimana per recuperare la forma perduta. Sta decisamente meglio e i problemi alla caviglia sono ormai un vecchio ricordo: ha nel mirino la partita contro il Sassuolo.

In attacco, dunque, senza il messicano, spazio a Christopher Nkunku: il francese ha giocato in Serie A, non riuscendo a convincere totalmente. Al suo fianco potrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek. Tra i calciatori che dovrebbero trovare minuti importanti c’è anche Estupinan: il sudamericano è ormai una riserva, con Davide Bartesaghi nuovo padrone della fascia sinistra.

C’è la possibilità che l’ex Brighton giochi sulla fascia destra, permettendo ad Alexis Saelemaekers di tirare il fiato. Dietro è pronto a giocare De Winter. Andrà capito chi gli farò spazio.