Jashari in campo, Allegri ha deciso: svolta nella stagione dello svizzero

Le ultime notizie in merito alle scelte del tecnico livornese in vista della partita di giovedì sera all’Olimpico contro la Lazio

Turnover ma non troppo. Giovedì sera allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà il Milan di Massimiliano Allegri per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita secca che ci dirà chi andrà avanti. Una partita che il tifoso rossonero non sembra sentire particolarmente.

D’altronde tutte le attenzioni sono sul campionato e a quel sogno Scudetto dal quale ormai è impossibile nascondersi. Lo sta facendo ovviamente il tecnico livornese, che continua a sostenere che la sua squadra ha l’obbligo di tornare a giocare in Champions League. Prima di marzo, dunque, difficilmente uscirà fuori la parola tricolore dalla bocca di Allegri.

Il popolo del Diavolo, però, come detto, inizia a crederci seriamente. Il Milan, d’altronde, è lì in testa alla classifica insieme al Napoli di Antonio Conte. La partita dell’Olimpico, dunque, appare come un ostacolo per una tifoseria che pensa – a ragion veduta – che Allegri non abbia una rosa all’altezza per due competizioni.

Lazio-Milan, le possibili scelte di Allegri: il punto su Jashari

Il match contro della Lazio potrebbe così togliere delle energie preziose per il campionato. Il tecnico livornese è consapevole di ciò ma nella sua carriera ha sempre dato importanza alla Coppa Italia.

Contro i biancocelesti, che si preparano ad accogliere il Diavolo in un clima infernale dopo la mancata assegnazione di un corner nei secondi finali della sfida di San Siro, ci saranno dei cambi, ma difficilmente assisteremo ad un turnover davvero massiccio.

In difesa giocherà certamente De Winter, che farà rifiatare uno dei titolari: il candidato a star fuori è Fikayo Tomori. Sugli esterni ci sarà il rilancio di Estupinan, che dopo il disastro di Parma ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. C’è chi ipotizza una gara sulla destra, a riposare in questa maniera sarebbe Alexis Saelemaekers, che sembra averne più bisogno di Davide Bartesaghi. Massimiliano Allegri ci sta pensando.

In mezzo, poi, ci sono più scelte: Samuele Ricci, Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek scalpitano. Dei tre, però, solo in due, al momento, sembrano poter partire dall’inizio. Dopo una lunghissima assenza, per lo svizzero dovrebbe dunque esserci spazio nel corso della gara.

Ci sarà da capire, infine, la posizione dell’inglese: qualora fosse schierato in avanti, riposerebbe Leao, in alternativa Adrien Rabiot. Di certo si siederà in panchina Luka Modric, apparso un po’ stanco sabato sera.