Formazioni ufficiali Lazio-Milan Coppa Italia: sorpresa in attacco, gioca Jashari

Dopo essersi affrontate in campionato, Milan e Lazio si ritrovano contro anche in Coppa Italia cinque giorni dopo. I rossoneri hanno avuto la meglio sabato scorso con il risultato di uno a zero firmato da Rafael Leao. Partita segnata anche dalle polemiche per l’episodio del calcio di rigore finale in favore dei biancocelesti non assegnato dopo la review al VAR. Un episodio che ha portato la Lazio al silenzio stampa e ad infuocare l’ambiente in vista della gara di questa sera. I tifosi sui social spingono forte per la vittoria e anche l’Olimpico è pronto a rispondere presente per questa importante sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Di seguito le scelte di Allegri e Sarri per le formazioni ufficiali.

Coppa Italia, Lazio-Milan: le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3):

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.