Pagelle Lazio-Milan Coppa Italia, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Lazio-Milan, ottavo di finale di Coppa Italia. Il migliore e il peggiore in campo dei rossoneri

Milan eliminato dalla Coppa Italia. Ad avere la meglio è la Lazio con lo stesso risultato ottenuto in campionato sabato scorso dai rossoneri. Decide Zaccagni con un gol di testa a dieci minuti dalla fine. Pessima difesa degli uomini di Allegri, che difendono a zona e concedono al numero 10 biancoceleste di trovare lo spazio giusto e di segnare di testa (non di certo il suo colpo migliore). Il Milan ha avuto una grossa opportunità da gol nel secondo tempo con Rafael Leao, sprecata malamente. Assalto finale inutile dei rossoneri con in campo anche Pulisic e Modric oltre a Nkunku, mandati in campo da Allegri negli ultimi minuti per provare a pareggiare.

Il migliore

Titolare per la prima volta in un’uscita ufficiale, Ardon Jashari ha messo in mostra una buona parte delle sue qualità. In mezzo al campo al posto di Modric, ha dato ritmo alla manovra rossonera e ha convinto i tifosi con una serie di giocate di alto profilo. Bellissima l’apertura per Estupinan per l’opportunità sprecata da Rafael Leao a metà secondo tempo. Il migliore in campo è lui considerando che veniva da tre mesi di stop e non aveva giocato più di 30 minuti ufficiali coi rossoneri.

Il peggiore

Per un centrocampista migliore in campo, un centrocampista peggiore. Non è stata una buona serata per Samuele Ricci, molto limitato al compitino. Nessuna verticalizzazione, mai una giocata di livello. Ed è strano considerando che parliamo di un giocatore con un alto livello di qualità. Da uno come lui ci si aspetta qualcosa in più soprattutto in serate come queste che sono delle opportunità vere e proprie.

Lazio-Milan, le pagelle

MAIGNAN 6

TOMORI 5,5

DE WINTER 5,5

PAVLOVIC 6

SAELEMAEKERS 6 (Dal 64′ NKUNKU 5)

RICCI 4,5

JASHARI 6,5 (Dall’81’ MODRIC SV)

RABIOT 6

ESTUPINAN 5 (Dall’86’ BARTESAGHI SV)

LOFTUS-CHEEK 5 (Dall’81’ PULISIC SV)

LEAO 5