Milan, nuova squadra su Gimenez: può essere quella giusta

C’è una nuova squadra su Gimenez ed è la stessa col quale il Milan ha concluso un affare a gennaio: l’operazione è più concreta

Santiago Gimenez potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Un anno dopo il suo arrivo, il centravanti messicano non convince. Allegri ne avrebbe fatto a meno anche durante l’estate. Tare ha provato ad inserirlo in uno scambio con la Roma per Dovbyk ma senza riuscirci. Intanto però Gimenez continua a fare grande fatica. Un solo gol segnato in Coppa Italia, zero in campionato. Per i tifosi e non solo, questo rischia di essere un limite per il Milan. E per questo spingono per l’acquisto di un altro centravanti a gennaio.

Ma è davvero la soluzione? O forse è Allegri che fatica a mettere giocatori del genere nelle migliori condizioni? Non a caso, anche Vlahovic con lui ha fatto grande fatica. Un gioco speculativo e una fase offensiva limitata alle transizioni è un limite per giocatori come Gimenez ma anche Nkunku. Che hanno altre caratteristiche. Anche per questo lo stesso Bebote potrebbe ripensarci e stavolta aprire all’addio.

Nuovo affare con gli inglesi

In queste settimane si è parlato molto di un interesse dalla Premier League per il messicano. Brentford e Sunderland hanno fatto qualche sondaggio, ma adesso si aggiunge un’altra inglese. Secondo quanto riportato da Team Talk, è il Leeds a farci un pensiero. E potrebbe essere avvantaggiato perché col Milan c’è già un canale aperto. In entrate infatti le due società hanno trovato un accordo per il trasferimento di Noah Okafor.

Questo rischia quindi di diventare quindi l’opzione più concreta per il futuro di Gimenez, ma tutto dipenderà anche dalla sua volontà. Con la sua cessione per 20-25 milioni, cioè la valutazione che fa il Milan, potrebbe crearsi lo spazio per un altro investimento (Mateta del Crystal Palace l’uomo che convince di più).

Gli obiettivi per l’attacco

L’affare Mateta non è semplice: è vero che il contratto col Crystal Palace scade nel 2027, ma la valutazione è alta lo stesso. Con i soldi incassati da Gimenez, il Milan avrebbe più forza d’acquisto. Oltre al francese, i rossoneri seguono anche altre opzioni, più o meno costose. Dalle opportunità low-cost come Fullkrug e Zirkzee all’investimento per valore attuale e potenziale come Panichelli, Burkhardt e Pellegrino. Al momento, nessun movimento concreto. Tare ci sta lavorando ma la cessione del messicano è fondamentale per poter avere la possibilità di intervenire con forza.