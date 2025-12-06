Proteste veementi ed espulsione, non ci sarà in Milan-Sassuolo

I neroverdi dovranno fare a meno di un altro protagonista per la sfida di domenica 14 a San Siro. Ecco di chi si tratta

Continua il periodo nero della Fiorentina, oggi allenata da Vanoli, andata ko dopo essere passata in vantaggio. La squadra viola è stata battuta dal Sassuolo, che si presenterà così a San Siro, domenica 14 dicembre con tre punti preziosi in saccoccia.

I neroverdi, dunque, hanno saputo reagire nel miglior modo possibile al pesante ko di Domenico Berardi. L’attaccante, lo ricordiamo, si è fermato a Como, per un problema muscolare. L’italiano ne avrà per parecchio tempo per via di “una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra”.

L’esterno, come è ben noto, quindi, non sarà della partita. Niente San Siro per Domenico Berardi così come per Fabio Grosso, che nel corso della partita di sabato pomeriggio, tra il suo Sassuolo e la Fiorentina, è stato espulso per proteste.

Milan-Sassuolo, dubbi in attacco: il punto della situazione

C’è poi un altro elemento che rischia il forfait. Un forfait, che porterebbe il campione del Mondo a rivoluzionare totalmente il suo attacco.

Al 53esimo della gara del Mapei Stadium, infatti, si è fermato Andrea Pinamonti. Il centravanti italiano, autore di una partita non proprio brillante, è stato costretto a lasciare il campo per via di un problema al piede destro dopo uno scontro con Comuzzo. Le sue condizioni saranno valutate in vista della gara contro il Milan.

Per quanto riguarda la squadra di Massimiliano Allegri, è ovviamente presto per pensare alla gara in programma il prossimo 14 dicembre a San Siro. La testa è chiaramente alla sfida di Torino, poi il tecnico livornese tornerà a lavorare a Milanello, con la speranza di recuperare i giocatori rimasti in infermeria. Le attenzioni da martedì saranno puntate su Santiago Gimenez, che dopo aver lavorato intensamente vuole provare a strappare una convocazione.

Dovrebbe esserci anche Youssouf Fofana, che dopo aver saltato la gara di Coppa Italia contro la Lazio per un guaio muscolare, ha messo proprio il Sassuolo nel mirino. Il match che vedrà i rossoneri di Massimiliano Allegri impegnati contro i neroverdi di Fabio Grosso sarà il penultimo a San Siro del 2025. Si chiuderà così il 28 dicembre, sempre alle ore 12.30, al rientro dall’Arabia Saudita, contro il Verona, squadra in piena zona retrocessione.