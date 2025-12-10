Rinnovo Pulisic, ora il Milan accelera: cosa manca per la firma

A che punto siamo per il rinnovo di Pulisic, il giocatore più importante del Milan ma non il più pagato. Tutti i dettagli

Christian Pulisic vive un momento storico. In poche settimane ha trasformato numeri e rendimento in una certezza per l’intero ambiente Milan. Nove gol in nove presenze, incidenza totale in ogni pallone toccato. Il Milan sa quanto valga questa continuità, anche in vista del rinnovo fino al 2030, con discorsi aperti sul ritocco dell’ingaggio. Chi lo conosce da vicino lo descrive così: “Parla poco e segna tanto“.

La sua quotidianità riflette equilibrio e ordine: casa a Busto Arsizio, lunghi percorsi nei boschi, chitarra sempre pronta, golf come valvola di sfogo condivisa con la fidanzata Alexa. La sua importanza va oltre i gol in campionato. Ci sono due assist, il lavoro sporco, i ripiegamenti, la qualità nei momenti cruciali. La sfida con il Sassuolo lo vedrà di nuovo titolare, in un passaggio che i rossoneri non possono sbagliare per restare attaccati alla lotta scudetto. Il calendario propone Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina: quattro tappe per consolidare ambizione e ritmo.

Pulisic merita il rinnovo: il Milan avanza nella trattativa

Il contratto di Pulisic è in scadenza a giugno 2027, ma il Milan non ha fretta come invece ha nel caso di Tomori e Saelemaekers. Il motivo è molto semplice: i rossoneri hanno un’opzione per il rinnovo automatico fino al 2028, e questo fa dormire sonni tranquilli alla società. Ma è evidente che l’ex Chelsea meriti a prescindere il prolungamento del contratto: per blindarlo da possibili assalti sì (anche se il caso Reijnders insegna che non è così decisivo) ma anche per riconoscere al giocatore l’importanza che ha con un ritocco dell’ingaggio. Oggi guadagna 4 milioni a stagione mentre Rafael Leao, molto meno impattante di lui nelle ultime stagioni, è il più pagato con 5,5 milioni.

Ecco perché il Milan ci sta lavorando e, anzi, ora vuole affrettare i tempi, proprio per regalare un riconoscimento a Pulisic per quello che ha fatto e che sta continuando a fare. L’idea è di aumentargli l’ingaggio fino al 5 milioni più bonus e di prolungare l’accordo fino al 2030, come anticipato. I contatti con l’entourage proseguono da mesi: ad inizio 2025 c’era una bozza di accordo, ma lo stesso Pulisic aveva chiesto tempo per capire in che direzione stava andando il progetto tecnico. Ora, con Allegri e Tare, è convinto. Il Milan, ovviamente, pure. Quello che manca è un accordo su ogni dettaglio, ma entrambe le parti hanno la volontà di arrivare fino in fondo.