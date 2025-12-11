Milan-Sassuolo, mossa a sorpresa di Allegri: debutto da titolare in Serie A

Allegri sta valutando l’inserimento di Jashari dal primo minuto contro il Sassuolo: chi gli fa spazio, le ultime da Milanello

Il Milan si prepara a tornare in campo per la sfida di campionato contro il Sassuolo. La squadra di Allegri torna a San Siro per una partita molto importante. Dopo il successo col Torino della scorsa settimana, i rossoneri hanno l’opportunità di aggiungere altri tre punti alla propria classifica prima di volare in Arabia per la Supercoppa. Allegri però deve fare i conti con i problemi fisici di alcuni giocatori.

Modric può riposare

Leao e Fofana resteranno fuori e anche Gimenez ha poche possibilità di recuperare. Lo svizzero Athekame potrebbe invece rientrare in gruppo prima di domenica e quindi tornare almeno fra i convocati. In mezzo al campo la scelta più rilevante riguarda il duello tra Loftus-Cheek e Ricci, due profili che offrono soluzioni diverse per intensità e caratteristiche. Contro ill Sassuolo ci sarà sicuramente Rabiot, galvanizzato dopo il primo gol con la maglia rossonera nella vittoria sul Torino. P

er il terzo posto, invece, c’è qualche dubbio. Restano da valutare le condizioni di Modric, che non è apparso molto brillante nelle ultime due gare. Il croato ha giocato sempre dal primo minuto nelle ultime quattordici gare e l’età non perdona. L’impressione è che si stia avvicinando il momento di un turno di riposo, utile per recuperare brillantezza e lucidità sempre in vista del Napoli.

Chance per Jashari

Il discorso su Modric apre la porta a una possibile novità: il debutto dal primo minuto di Jashari in campionato. L’ex Bruges ha giocato dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Male nel primo tempo, meglio nella ripresa. Allegri in questo momento lo vede come ricambio di Modric ed è qui che nasce l’idea. Le sue chance di partire dal 1’ per il match di domenica sono in crescita, con il tecnico orientato a una gestione più oculata delle energie dei titolari più utilizzati.