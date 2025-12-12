L’attaccante per il Milan lo ha scelto Moncada: gioca in Francia ed è un 2006

C’è un nome nuovo per l’attacco del Milan già per gennaio: è un talento del 2006 che piace soprattutto a Moncada

Il futuro di Santiago Gimenez verrà chiarito nelle prossime settimane. In caso di addio, il club valuta profili diversi per età, esperienza e disponibilità economica. Lewandowski e Vlahovic, entrambi in scadenza a fine stagione, sono opzioni a costo zero ma con ingaggi molto alti, mentre Icardi potrebbe sbloccarsi già a gennaio se il Galatasaray aprirà alla cessione. L’idea di una pezza temporanea porta invece a Fullkrug, pronto a muoversi dal West Ham per un’operazione low-cost. Nel mirino resta Mateta, seguito da tempo per il suo impatto fisico e per la capacità di creare profondità.

Moncada punta Cherif dell’Angers

In una lista che comprende anche Lucca e Zirkzee, entrambi graditi da tempo, trova spazio un nome in piena ascesa: Sidiki Cherif, talento dell’Angers con tre gol in stagione e valutazione tra 25 e 30 milioni. La presenza degli osservatori rossoneri alle sue partite non è sfuggita e conferma l’interesse verso questo giocatore.

Sidiki Chérif. Just 18 years old. 😤 pic.twitter.com/AyE1mjnu2l — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 30, 2025

Classe 2006, Cherif è un attaccante di grande talento: veloce, con una buona tecnica, abile ad attaccare la profondità. I rossoneri però devono giocare d’anticipo perché il giocatore, inevitabilmente, è finito nel mirino anche di altre squadre, soprattutto in Bundesliga. Le tedesche sono sempre molto attente a questo tipo di affare. Al Milan il ragazzo piace, ed è specialmente Moncada a spingere (che sul mercato francese punta tantissimo) ma non è semplice arrivare alla conclusione dell’affare. Di certo si tratta del classico investimento che piace a RedBird: già affidabile ma con potenziale tecnico e quindi economico.

Gli altri ruoli: spunta Kovacic a centrocampo

La riflessione non riguarda soltanto l’attacco. Se Loftus-Cheek dovesse uscire, il Milan valuterebbe un nuovo centrocampista con caratteristiche pronte all’uso. Per calciomercato.com il primo nome resta Fabbian, che con il Bologna non è un titolare fisso. In alternativa, il club potrebbe tentare un colpo d’esperienza come Kovacic, oggi in una fase di rotazione al Manchester City e considerato un profilo già pronto per inserirsi nella struttura tattica di Allegri. Sul tavolo ci sono anche offerte per la difesa: Disasi è stato proposto nelle scorse settimane, mentre Sergio Ramos ha dato disponibilità a un nuovo progetto europeo dopo l’avventura in Messico. Rimane viva l’idea Thiago Silva, che valuta il futuro dopo il ritorno al Fluminense. Tutti nomi che fanno parte di un monitoraggio ampio, finalizzato a trovare soluzioni immediate e funzionali. Il Milan vuole farsi trovare pronto: un mercato costruito con precisione può trasformare una buona stagione in una grande occasione.