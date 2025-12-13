Recuperati per la Supercoppa: l’annuncio di Allegri in conferenza

Allegri in conferenza stampa ha dato un importante aggiornamento in merito ad un doppio recupero per la Supercoppa

Assenti in Milan-Sassuolo ma già pronti per la Supercoppa. Massimiliano Allegri ha dato due buone notizie oggi in conferenza stampa che riguardano gli infortunati. Per la gara contro i neroverdi di domani non sarà a disposizione Rafael Leao, alle prese con un’infiammazione muscolare dopo il Torino. Si è aggiunto agli altri assenti Youssouf Fofana, fermo da prima della Coppa Italia, e il solito Santiago Gimenez. Fino a ieri era out anche Athekame, ma ha recuperato ed è convocato per domani. La situazione di Leao, Fofana e Gimenez preoccupava in vista della spedizione araba che partirà la prossima settimana, con la prima sfida in programma il 18 dicembre contro il Napoli, ma Allegri ha rassicurato tutto.

Le condizioni di Leao, Fofana e Gimenez

L’allenatore toscano, intervenuto poco fa in conferenza stampa per il consueto appuntamento della vigilia, ha fatto sapere che Leao non ci sarà per il Sassuolo ma sarà a disposizione per la Supercoppa. Lo stesso vale anche per Fofana, che in realtà ha già smaltito del tutto il suo infortunio. “Ma lo lascio a casa perché non ha fatto nessun allenamento“, ha rivelato Allegri. Tutti e due quindi saranno fra i convocati per la Supercoppa e questa è di certo una buonissima notizia. Nessun segnale invece ancora da Gimenez.

In merito, infatti, Allegri è stato come al solito poco specifico: “Speriamo di averlo il prima possibile a disposizione” è la frase che ripete ormai da qualche settimana. Eppure, pochi giorni fa, aveva detto che la caviglia di Gimenez era è a posto. Un mistero che ha sicuramente un coinvolgimento anche in questioni di mercato.