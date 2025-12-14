Formazioni ufficiali Milan Sassuolo, la scelta di Allegri per l’attacco

Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, la gara delle 12:30 di questa domenica di Serie A. Le scelte di Allegri e Grosso

Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Sassuolo, gara valida per la 15esima giornata di Serie A. La gara si giocherà alle 12:30, un orario insolito per i rossoneri, sempre impegnati di sera. Massimiliano Allegri, alle prese con le solite defezioni di Gimenez e Fofana e anche quella di Leao, ha fatto le sue scelte per la formazione iniziale. C’era grande attesa per la decisione in attacco, privato di due giocatori importanti.

Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Mhuaremovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso