Prova San Siro superato: dal Sassuolo al Milan, ecco il difensore

Protagonista a San Siro di una buonissima prestazione con il Sassuolo, il difensore può diventare un obiettivo del Milan

A San Siro oggi abbiamo visto in azione un potenziale obiettivo del Milan sul mercato. Sappiamo che Igli Tare è alla ricerca di un difensore centrale. Con la situazione attuale, non è previsto un investimento né l’arrivo di un giocatore alla Thiago Silva o Sergio Ramos, a basso costo ma dal rendimento assicurato. L’idea è di aggiungere una riserva in caso di cessione in prestito di David Odogu.

Certo tutto dipenderà dalle condizioni di Matteo Gabbia, costretto ad uscire oggi per un problema al ginocchio. Il Sassuolo è venuto oggi a San Siro con la voglia di fare il proprio gioco e ci è riuscito alla grande: le due reti sono di pregevolissima fattura per costruzione e qualità. Ma è stata ottima la partita anche dei difensori, in particolare di Tarik Muharemovic, uno dei nomi accostati ai rossoneri proprio per la difesa.

Muharemovic conquista San Siro, il Milan deve sbrigarsi

Il Sassuolo ha acquistato dalla Juventus Next-Gen per poco meno di 10 milioni e questa è la sua prima stagione da titolare in Serie A. Fino ad ora ha avuto un rendimento di alto livello, non a caso è finito nel mirino di diverse squadre importanti, fra cui proprio il Milan. Per i motivi prima citati e per la volontà del Sassuolo di tenerlo, è difficile pensare ad un suo arrivo a gennaio. Oggi il suo valore è superiore ai 20 milioni ma i neroverdi sanno che, da qui a fine stagione, può soltanto aumentare. Ecco perché il Milan, se lo vuole davvero, deve muoversi con largo anticipo. Bisogna trovare un accordo col Sassuolo il prima possibile per non lasciarsi sfuggire il bosniaco, che diventerà sicuramente conteso sul mercato perché le qualità e le potenzialità sono sotto gli occhi di tutti. Altre italiane oltre alle solite inglesi sono già pronte a farsi avanti.