Allegri ha fatto lo stesso errore di Parma: quel messaggio sbagliato alla squadra (VIDEO)

Come in Parma-Milan, Allegri ha ripetuto lo stesso errore con una sostituzione. Così ha permesso all’avversario di arrivare al pareggio

Siamo al 60′ di Parma-Milan. Massimiliano Allegri, avanti 2-1 nel risultato, decide di togliere dal campo Christopher Nkunku e di inserire Loftus-Cheek. Un centrocampista per un attaccante, dunque. Esattamente due minuti dopo, Del Prato segna di testa il gol del pareggio. 72′ di Milan-Sassuolo. In vantaggio 2-1, l’allenatore toscano fa di nuovo la stessa cosa: fuori Christian Pulisic, che ne aveva ancora (e infatti era un po’ contrariato al momento del cambio), per inserire Samuele Ricci, quindi un centrocampista in più. Il messaggio alla squadra è molto chiaro: dobbiamo difenderci. Siamo il Milan, siamo a San Siro e di fronte c’è il Sassuolo: non si pensa a chiudere la gara, piuttosto a non prendere gol. E cosa succede? Che il Milan prende gol, 4 minuti dopo.

La sostituzione è un messaggio sbagliato alla squadra in un momento in cui, tra l’altro, il 3-1 era nell’aria. Anzi, il Milan lo aveva anche segnato due volte, prima con Pulisic (inspiegabilmente annullato) e poi con Adrien Rabiot. Il Sassuolo era scoperto perché spingeva in avanti alla ricerca del pareggio: c’erano gli spazi per segnare ancora e chiudere la gara. Invece Allegri ha optato per la solita prudenza. Si dice che nella vita la prudenza non è mai troppa, ed è vero, ma spesso nel calcio è un’arma a doppio taglio. E anche stavolta ha lasciato una grossa ferita e due punti persi pesantissimi.