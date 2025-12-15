Allegri lo ha recuperato: è pronto per la Supercoppa

Le ultimissime notizie da Milanello in vista della sfida contro il Napoli, che si giocherà il prossimo 18 dicembre

E’ già tempo di pensare alla Supercoppa Italiana in casa Milan. Il pareggio contro il Sassuolo brucia ancora tanto. Un pareggio che ha fatto perdere il primo posto in classifica e ha fatto emergere ancor di più i problemi relativi ad una rosa davvero corta.

Massimiliano Allegri non disponeva di alcun attaccante in panchina per via degli infortuni di Rafa Leao e Santiago Gimenez. Non mancavano, invece, le alternative a centrocampo, che sembra davvero il reparto più attrezzato. Anche in difesa la situazione non è certo migliore rispetto al pacchetto offensivo e lo stop di Matteo Gabbia ha messo paura proprio a tutti.

Fortunatamente gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso complicazioni: il giocatore italiano volerà in Arabia Saudita, ma non sarà della partita contro gli azzurri di Antonio Conte.

Milan, verso la Supercoppa Italiana: il punto sugli infortunati

La domanda, così, che tutti si pongono è chi recupererà degli infortunati. La lente di ingrandimento è ovviamente posta su Santiago Giemenz, Rafa Leao e Youssouf Fofana, che come detto sono rimasti fuori contro il Sassuolo, ieri a San Siro.

I due attaccanti anche oggi si sono allenati a parte, ma sul portoghese non ci sono molti dubbi: è stato Massimiliano Allegri ad affermare – senza troppi giri di parole – che in Supercoppa potrà disporre del numero dieci. Lo ha detto in conferenza stampa, dove invece non ha fatto chiarezza sul messicano.

Il mistero sull’ex Feyenoord si infittisce ogni giorno di più e il rischio di non vederlo più in campo con la maglia del Milan è davvero concreto. Sul giocatore si sono fatti avanti diversi club inglesi e della Bundesliga.

Santiago Gimenez potrebbe così non partire per l’Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana, contrariamente a tutto il resto del gruppo. Ha la valigia in mano, dunque, anche Youssouf Fofana, che stamani si è allenato in gruppo e punta ad una maglia da titolare, già contro il Napoli, con l’esclusione di Ruben Loftus-Cheek che potrebbe rappresentare un’alternativa in avanti. Fofana dunque dal primo minuto con Luka Modric e Adrien Rabiot: il francese, d’altronde, è una pedina chiave dello scacchiere di Massimiliano Allegri, che prima dell’infortunio non ci aveva mai rinunciato.