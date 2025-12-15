Rinnovo Maignan, l’annuncio di Tare: c’è speranza

Le dichiarazioni del Direttore sportivo rossonero non lasciano davvero dubbi. Il punto della situazione a pochi mesi dalla scadenza

Calciomercato e rinnovo di Mike Maignan. Oltre al campo, sono questi gli argomenti principali legati al Milan in questi ultimi giorni. Il portiere francese è al centro di mille dibattiti visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Fra qualche settimana, l’estremo difensore transalpino sarà libero di legarsi con qualsiasi altra squadra: il timore più grande è quello di vederlo ancora in Serie A. Il suo nome, d’altronde, è stato accostato a Inter e soprattutto Juventus.

Maignan piace chiaramente anche all’estero, ma il Milan e i suoi tifosi non hanno ancora perso le speranze. Negli ultimissimi giorni sembra essersi aperto un spiraglio: “Non abbiamo mai parlato di numeri. Parlare di Maignan è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando, però oggi c’è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa”.

Milan, non solo Maignan: Tare è pronto al nuovo colpo

Parlava così Igli Tare ai microfoni di DAZN, prima del calcio d’inizio della sfida casalinga contro il Sassuolo. Una partita che ha lasciato l’amaro in bocca al Diavolo. Le colpe del 2 a 2 non sono certo di Maignan, che non ha salvato il risultato come in altre circostanze, ma verosimilmente di una rosa corta che non permette ad Allegri di cambiare molte pedine durante la partite.

I tifosi dunque sperano di avere rinforzi a gennaio: “Il mercato di gennaio è molto difficile – prosegue Igli Tare -, per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa. Saremo comunque attenti e vedremo nel caso ci sarà qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo”.

Il Direttore sportivo rossonero lascia una porta aperta, ma nessuna certezza: “Però per il momento la squadra è in crescita, lo stesso Nkunku nel secondo tempo di Torino ha dato segnali importanti. Oggi è una grande opportunità per lui per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. Anche lui è importante per questa squadra”. Il francese, alla fine, nonostante l’assist per Bartesaghi, ha deluso ampiamente.