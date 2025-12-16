Milan-Sassuolo, rigore e gol annullato a Pulisic: sentenza definitiva a Open VAR

I due episodi di Milan-Sassuolo sono stati oggetto di discussione ad Open VAR su DAZN, adesso c’è la sentenza definitiva

Milan-Sassuolo di domenica continua a far discutere. Non solo per il risultato ma per due episodi arbitrali che hanno lasciato strascichi. La gara si è chiusa con diverse polemiche, soprattutto nel finale, quando il pubblico ha trattenuto il fiato per il contatto in area tra Pavlovic e Cheddira. A fare chiarezza è intervenuto Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, durante Open VAR su DAZN, offrendo una lettura netta dell’episodio più contestato della partita.

Non c’è rigore su Cheddira

Sul rigore richiesto dal Sassuolo, la linea arbitrale riceve una promozione piena. De Marco ha spiegato: “È stato bravo l’arbitro di campo a valutare l’episodio e poi sono stati bravi anche quelli in sala VAR a non richiamarlo“. La dinamica del contatto viene analizzata nei dettagli, con una distinzione chiara tra chi difende e chi provoca il contatto: “Dalle immagini si vede bene che Pavlovic continua la sua corsa in modo lineare, mentre il giocatore del Sassuolo non va a cercare di proteggere il pallone, ma allarga la gamba per andare al contatto con l’avversario. Decisione corretta quindi quella di non assegnare il rigore“. Una posizione che rafforza la scelta presa sul campo e conferma il protocollo applicato da arbitro e VAR.

Annullare il gol di Pulisic è stato un errore

Diverso il giudizio sull’altro episodio chiave del match, quello che ha portato all’annullamento del gol di Christian Pulisic. In questo caso, secondo De Marco, l’errore nasce dalla valutazione iniziale dell’arbitro Crezzini. Il fischio arriva per un presunto fallo di Loftus-Cheek, ma l’analisi porta a una conclusione opposta: “L’arbitro ha fischiato fallo. Loftus-Cheek appoggia le mani sulla schiena del giocatore del Sassuolo, però va valutata l’intensità“. Un dettaglio decisivo, perché il VAR non può correggere questo tipo di scelta: “Il VAR non può intervenire. Ma per le linee che ci siamo dati quest’anno questo non può essere considerato un fallo, quindi la rete doveva essere convalidata“. Una spiegazione che pesa, perché certifica un torto tecnico subito dal Milan in un momento chiave della gara perché quel gol avrebbe chiuso la partita.