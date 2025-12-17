Infortunio Gimenez, si opera? Decisione definitiva: l’annuncio di Allegri

L’allenatore rossonero in conferenza stampa ha annunciato la decisione definitiva sull’infortunio di Gimenez, cosa succederà

Ci sono nuovi importanti sviluppi in merito all’infortunio di Santiago Gimenez. Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, l’attaccante messicano farà un’operazione. In questi giorni l’ex Feyenoord ha fatto diversi consulti medici fra cui quello in Olanda. In seguito a questi controlli, è stata presa la decisione: si opererà. L’intervento chirurgico si svolgerà domani mattina. A confermarlo, come detto, è stato l’allenatore nella conferenza stampa di oggi alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita.

Ecco le dichiarazioni di Allegri in merito: “Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina”. L’operazione terrà Gimenez fuori dai campi ancora più a lungo e questo comincia ad essere un problema serio. Ecco perché è fondamentale intervenire sul mercato. Allegri ha parlato così in merito: “Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società“.

Infortunio Gimenez, i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo l’operazione Gimenez resterà indisponibile per almeno due mesi. E questo è un grosso problema per il Milan: perché non avrà un attaccante da utilizzare e perché non potrà nemmeno venderlo. I rossoneri infatti lo avrebbero ceduto volentieri fin dall’estate, ma non ci sono riusciti. L’idea era quella di capitalizzare a gennaio con un incasso di almeno 20 milioni, ma a queste condizioni è praticamente impossibile.

Il Milan ha scelto Fullkrug

Igli Tare ha bloccato Niclas Fullkrug del West Ham. Un’operazione molto facile perché lui vuole lasciare Londra e gli inglesi vogliono mandarlo via il prima possibile. Oltre a qualche timido interesse dalla Germania, non ci sono altre squadre particolarmente interessate all’ex Borussia Dortmund, che ha vissuto finora una stagione pessima. Per il Milan è il classico affare low-cost: arriverebbe in prestito e con solo metà stipendio da pagare (circa 2,5 milioni). Le caratteristiche sono quelle che Allegri cerca: uomo d’area di rigore, centravanti vecchio stile, di grande esperienza e con la giusta cattiveria. A febbraio compirà 33 anni, quindi porterebbe al Milan sicuramente un vissuto, lui che ha fatto una lunga gavetta prima di toccare vette altissime (ha giocato da titolare l’ultimo Europeo).