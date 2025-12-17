Salta la partita contro il Milan, tegola Napoli

Le ultimissime notizia in vista della sfida tra i rossoneri e gli azzurri di Antonio Conte: il punto della situazione

E’ vigilia di Supercoppa Italiana per il Milan, che domani affronterà il Napoli di Antonio Conte a Riyadh. In palio c’è la finale contro Inter o Bologna e la possibilità di alzare il primo trofeo stagionale. Il Diavolo ci arriva con diverse assenze: l’ultimo a dare forfait è stato Matteo Gabbia, fermatosi per un problema al ginocchio domenica pomeriggio.

L’italiano, che potrebbe recuperare per un’eventuale finale, starà fuori al pari di Santiago Gimenez. Il mistero legato all’attaccante messicano, così, si infittisce: l’operazione a cui si sottoporrà complica ulteriormente i piani del Milan, che in avanti potrà contare su Chris Pulisic e Christopher Nkunku. Al momento sono loro le certezze: Rafa Leao, infatti, al massimo partirà dalla panchina.

Nessun dubbio, ovviamente, in difesa, dove senza Gabbia, toccherà a de Winter scendere in campo con Pavlovic e Tomori. A centrocampo, invece, c’è parecchia abbondanza, ma con il rientro di Youssouf Fofana, le scelte sembrano fatte, con quest’ultimo pronto ad affiancare Rabiot e Modric. Chissà però che Allegri non decida di affidarsi a Jashari per concedere un turno di riposo al croato.

Napoli-Milan, Conte perde un giocatore: il punto della situazione

E il Napoli? In cassa azzurra c’è la grande notizia del rientro di Romelu Lukaku, ma Conte ha predicato calma: “Dobbiamo essere bravi e avere pazienza di aspettarlo. È tornato in gruppo ed è molto positivo, ha grande esperienza, carisma, personalità, è importante nel gruppo. Poi bisognerà avere pazienza e anche dei test fisici per capire quando potrà rientrare senza il minimo pericolo di doversi fermare. Questo è fuori dubbio”. Ha affermato Conte in conferenza stampa.

Un Conte che dovrà ancora fare a meno di Meret, De Bruyne, Zambo Anguissa e Gilmour. A questi si aggiunge Mathías Olivera che nell’ultimo allenamento non si è allenato per un fastidio al polpaccio che verrà valutato nelle prossime ore. Il forfait col Milan, però, appare praticamente certo.

Sulla fascia sinistra, così, il tecnico campione d’Italia dovrà scegliere tra Spinazzola e Gutierrez, recuperati dopo alcuni problemi fisici.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric (Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.