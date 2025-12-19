Il Napoli contro Allegri: “Aggressione fuori controllo” (VIDEO)

La società azzurra ha diramato un pubblicato contro Allegri per una presunta aggressione verbale nei confronti di Oriali

Il Milan ha perso la semifinale di Supercoppa contro il Napoli e dice addio ad un’altra competizione dopo la Coppa Italia. Non resta ora che il campionato a Massimiliano Allegri: solo altre 23 partite da qui alla fine della stagione, e quindi l’obiettivo deve essere assolutamente puntare allo Scudetto. Intanto però scoppia una polemica dopo la partita di ieri. La tensione fra le due panchine era evidente fin da subito: da un lato, Antonio Conte e Lele Oriali molto insoddisfatti dell’arbitro, dall’altra un Allegri molto nervoso che ha rivolto parole non belle nei confronti della panchina azzurra. Stamattina il Napoli ha pubblicato una nota contro l’allenatore rossonero:

“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto“.

Sportmediaset ha catturato anche uno di quei momenti di tensione: Allegri rivolge evidenti parole poco carine verso la panchina del Napoli, nello specifico ad Oriali. Non una bella figura per l’allenatore rossonero né in generale per tutto il club: oltre alla prestazione negativa della squadra e quindi del tecnico, caduta totalmente nella trappola costruita ad hoc da Conte, anche l’annuncio della partita contro il Como a Perth anche a costo di farsi arbitrare da fischietti asiatici e le maglie dei giocatori del Milan con i nomi scritti in arabo. Una serata totalmente da dimenticare.