Nuovo centrale a giugno, colpo in Serie A: il Milan pronto a battere la concorrenza

La semifinale di Supercoppa italiana persa contro il Napoli ha messo in luce alcune lacune della rosa del Milan con i rossoneri che dovranno rinforzare necessariamente la difesa.

In questi giorni si sta parlando di un possibile ritorno di Thiago Silva anche se il centrale brasiliano non sembra rientrare nei piani della dirigenza.

Il classe 1984 potrebbe tornare in Europa anche se in vantaggio, al momento, sembra esserci il Porto, pronto a fargli un contratto di sei mesi. Il Milan potrebbe cercare altri profili per la propria retroguardia con i nomi di Sule e Disasi che circolano nell’ambiente rossonero. In queste ore, però, si fanno anche dei nomi per la prossima stagione con il Milan deciso a battere la concorrenza delle altre big italiane per assicurarsi un giovane talento della Serie A.

Colpo in Serie A, il Milan è pronto a chiudere

Nel mirino del Milan sarebbe finito Tarik Muharemovic, autore di un’ottima prima parte di stagione con la maglia del Sassuolo, tanto da attirare l’attenzione di diverse big italiane. Oltre al Milan, infatti, ci sarebbe anche la Juventus sul centrale bosniaco.

Classe 2003, il giovane difensore ha firmato un contratto con il Sassuolo fino al giugno del 2031 con gli emiliani che hanno tutta l’intenzione di non andarlo a cedere a campionato in corso per raggiungere i propri obiettivi. La valutazione di Muharemovic, ora intorno agli 8 milioni di euro, potrebbe anche salire nei prossimi mesi con il club neroverde che spera di cederlo per una somma intorno ai 15 milioni.

Nel caso in cui si dovesse scatenare un’asta il prezzo del cartellino del difensore potrebbe salire alle stelle e, per questo motivo, il Milan è già al lavoro per provare a strappare un sì da parte degli emiliani già in vista di gennaio. L’intenzione della società è quella di chiudere l’affare già a gennaio per poi portare il calciatore a Milanello in vista della prossima estate.