Gattuso pronto a convocare due rossoneri, ma c’è un escluso eccellente

Il commissario tecnico della Nazionale è pronto a fare le sue chiamate per riuscire a centrale la qualificazione ai prossimi Mondiali

Per l’Italia di Gennaro Gattuso e l’intero paese è ancora presto per pensare al Mondiale. La data cerchiata in rosso, per il momento, è chiaramente quella del 26 marzo, quando gli azzurri saranno chiamati ad affrontare l’Irlanda del Nord a Bergamo, alle ore 20.45.

Chi vincerà, potrà volare in finale, per giocarsi un posto ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno in Canada e negli Stati Uniti. Qualora, dunque, l’Italia, battesse l’Irlanda del Nord, disputerebbe il match decisivo in trasferta contro il Galles o la Bosnia Ezegovina.

C’è quindi da attendere, ancora qualche settimana. Gennaro Gattuso così sta lavorando, cercando di capire quali calciatori potranno tornare utili alla causa. Lo zoccolo duro è chiaramente formato, ma la Nazionale è aperta a tutti e inevitabilmente l’ex centrocampista del Milan sta tenendo conto di quei giocatori che si stanno mettendo in mostra in questo periodo.

Tra questi c’è certamente Palestra, che sta stupendo tutti con la maglia del Cagliari. Gattuso, in una recente intervista, ha poi detto di tener d’occhio Zaniolo. Il talento italiano, dopo anni difficili, sta finalmente esprimendo le sue qualità per la felicità dell’Udinese, ma anche di Gennaro Gattuso.

Dal Milan alla Nazionale, la scelta è presa

E il Milan? I rossoneri torneranno a dare giocatori alla Nazionale con costanza? L’ultimo periodo non è stato certo facile: i tifosi del Diavolo hanno ammirato una squadra in cui recitano un ruolo importante un ex tanto rimpianto come Sandro Tonali e un altro, che ha deluso tutti, come Gianluigi Donnarumma.

Nell’ultima occasione, Gattuso è tornato a chiamare due giocatori del Milan: uno è stato Matteo Gabbia e l’altro Samuele Ricci. Per l’ex Torino non è certo una novità, ma se dovesse faticare a trovare spazio nel Diavolo, il posto azzurro potrebbe essere a rischio.

Le prossime settimane ci diranno se saranno due i convocati rossoneri o addirittura tre. Gattuso, d’altronde, non può ignorare la crescita di Davide Bartesaghi, diventato un titolare inamovibile per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese crede tantissimo nel terzino sinistro, tanto da averne parlato con Gattuso già in estate. A marzo scopriremo se Bartesaghi farà il salto di qualità, venendo chiamato dalla Nazionale maggiore o se resterà in Under 21.