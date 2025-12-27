C’è anche il Real Madrid su Bartesaghi: il Milan ha già fissato il prezzo

Oltre all’Arsenal, al terzino rossonero si sono interessate anche Manchester City e Real Madrid. Il Milan intanto fissa il prezzo

A 19 anni appena compiuti, Davide Bartesaghi ha acceso i radar del grande calcio europeo. Il terzino sinistro del Milan non passa più inosservato e il suo nome circola con forza fra i grandi club. Da Londra arrivano segnali chiari: l’Arsenal, che aveva mostrato interesse già in estate, continua ad osservare la sua crescita con grande attenzione, consapevole di trovarsi davanti a un profilo pronto per palcoscenici di alto livello. Il club rossonero, dal canto suo, prende atto della crescita rapida del ragazzo e non ha fretta di aprire tavoli.

Conferme sull’Arsenal

Nel corso di questa stagione Bartesaghi ha trovato continuità da titolare, guadagnando spazio e fiducia. Due gol in tredici presenze complessive raccontano solo in parte il suo impatto, legato soprattutto a personalità e crescita tecnico-tattica. Prestazioni del genere hanno portato a una valutazione molto alta: circa 45 milioni di euro, cifra considerata congrua dal Milan. Secondo fonti vicine al mercato inglese, l’Arsenal lo avrebbe inserito tra i profili seguiti per gennaio, ma con l’idea di un investimento futuro (magari per l’estate). Ma i Gunners non sono gli unici in corsa.

Altre due big su Bartesaghi

L’interesse non arriva solo da Londra. Manchester City e Real Madrid monitorano Bartesaghi, come riportato da fonti inglesi, pronti a valutare ogni sviluppo nei prossimi mesi. Una concorrenza del genere rafforza la posizione del Milan, intenzionato a proteggere un patrimonio tecnico cresciuto in casa. Ma è chiaro che queste voci terrorizzano e non poco i tifosi milanisti per un motivo ben preciso: il Milan è una società apertissima alle cessioni, come dimostrano casi più lontani (Tonali) e quelli più recenti (Reijnders e Thiaw), senza badare troppo all’eventuale impoverimento tecnico. Perché il bilancio viene prima di tutto. Se dovesse davvero arrivare un’offerta così alta per Bartesaghi, Giorgio Furlani la prenderebbe ovviamente in seria considerazione.