Assalto Juventus a giugno in casa Milan: Spalletti vuole il suo pupillo

Il club bianconero ha messo nel mirino un giocatore della squadra di Allegri: la trattativa potrebbe partire dopo fine stagione.

Il 2 gennaio 2026 inizia la sessione invernale del calciomercato e c’è grande curiosità di vedere quali trasferimenti si verificheranno. Il Milan si è già assicurato Niclas Fullkrug, che ha cominciato a lavorare a Milanello questa settimana grazie al via libera anticipato concesso dal West Ham. Ma il calciomercato rossonero non finisce con l’arrivo in prestito dell’attaccante tedesco.

Secondo alcuni rumors, la dirigenza avrebbe “bloccato” l’esterno sinistro colombiano Juan David Arizala dell’Independiente Medellin e starebbe cercando di chiudere anche l’ingaggio dell’attaccante Andrej Kostic del Partizan Belgrado. L’obiettivo è anche quello di prendere un difensore centrale, possibilmente con esperienza. Uno dei nomi accostati al Diavolo è quello di Federico Gatti, in forza alla Juventus e gradito a Massimiliano Allegri. Operazione molto difficile, improbabile verrebbe da dire.

Calciomercato Milan, la Juve su un calciatore di Allegri

In questi giorni sono trapelati rumors sull’eventualità che tra Milan e Juventus possa realizzarsi uno scambio che coinvolgerebbe Gatti e un calciatore rossonero. Sono stati fatti principalmente due nomi della squadra di Allegri: Koni De Winter e Samuele Ricci.

De Winter ha già vestito la maglia bianconera in passato, però è al Genoa che si è messo in mostra ed è riuscito a guadagnare la chiamata del Milan. Non ha convinto in questi primi mesi a Milano, però non sembra esserci un interesse della Juventus su un suo ritorno a Torino.

Per quanto riguarda Ricci, si tratta di un profilo gradito a Luciano Spalletti, che lo ha già conosciuto bene durante la sua esperienza da commissario tecnico della nazionale maggiore italiana. Da quando è al Milan ha alternato alcune buone prestazioni ad altre non convincenti. Ad ogni modo, Allegri in conferenza stampa ha smentito ogni rumors riguardante una sua eventuale partenza a gennaio 2026: “Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan“.

Una presa di posizione netta da parte dell’allenatore rossonero, che punta molto sul centrocampista toscano. Salvo colpi di scena, no ci sarà alcuna cessione almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà. La Juventus potrebbe anche farsi avanti a giugno, soprattutto se Spalletti dovesse rimanere sulla panchina e chiedere il suo acquisto.