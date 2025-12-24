Gatti al Milan, Ricci alla Juve: i dettagli del clamoroso scambio

Allegri vuole il difensore della Juventus e Spalletti spinge per Ricci: l’ipotesi di scambio c’è ed è clamorosa, i dettagli

Archiviato l’arrivo di Niclas Füllkrug, pronto a iniziare il lavoro a Milanello, il Milan concentra ora le mosse sulla difesa, reparto ritenuto prioritario da Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione. Tra i profili valutati, uno raccoglie consensi crescenti: Federico Gatti, centrale della Juventus. Il gradimento nasce da motivi tecnici chiari e da una conoscenza profonda del giocatore, valorizzato proprio durante l’esperienza condivisa in panchina negli anni passati.

Allegri vuole Gatti

Secondo quanto riportato da Repubblica, il nome di Gatti resta in cima alla lista, al netto di piste considerate impraticabili come Thiago Silva o Sergio Ramos. Il quotidiano sottolinea un dettaglio rilevante: può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa. Ed è per questo che un tentativo verrà fatto. La duttilità del centrale rappresenta un valore aggiunto per Allegri, alla ricerca di affidabilità immediata. In parallelo prende forma un’ipotesi articolata, legata a un possibile scambio. La Juventus valuta Samuele Ricci, profilo gradito a Luciano Spalletti per caratteristiche tecniche e visione di gioco, come evidenziato dallo stesso quotidiano: “La Juventus in cambio chiederà il regista che a Spalletti manca, ciò Samuele Ricci“.

Ricci non è intoccabile: l’offerta della Juventus

Qui entra in gioco la strategia rossonera. Il Milan ha investito forte su Jashari, individuato come perno davanti alla difesa, ruolo nel quale Allegri lo vede centrale nel progetto. Ricci, arrivato da pochi mesi ma con un impatto complicato (perché agisce nello stesso ruolo di Modric), non viene considerato intoccabile. Le valutazioni economiche restano il nodo principale: “Uno scambio Gatti-Ricci potrebbe diventare la sorpresa d’inverno, se si riuscisse a trovare l’intesa sulle valutazioni”. Il centrocampista pesa a bilancio per circa 25 milioni, Gatti incide molto meno sui conti juventini. Un conguaglio a favore del Milan resta possibile, dettaglio capace di rendere l’operazione concreta. Il mercato invernale rossonero entra nel vivo, con una difesa pronta a cambiare volto.