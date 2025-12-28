Gabriel Jesus è stato proposto al Milan: la risposta dei rossoneri

L’attaccante brasiliano dell’Arsenal è tra i giocatori offerti al club rossonero in questo periodo: le ultime news.

Una delle priorità del Milan nella sessione invernale del calciomercato è l’ingaggio di un nuovo centravanti e la società si è già mossa portando Niclas Fullkrug in Italia. Il 32enne tedesco ha iniziato ad allenarsi a Milanello, in attesa di poter essere ufficialmente tesserato dal 2 gennaio 2026. Il West Ham, che ha accettato l’offerta di prestito con diritto di riscatto, ha dato il via libera all’arrivo anticipato del giocatore a Milano.

Anche se il club rossonero si è già assicurato Fullkrug, non mancano rumors inerenti l’eventualità che possa arrivare anche un altro attaccante. Ma ciò può succedere solamente se ne dovesse partire uno di quelli già in organico. Considerando che Santiago Gimenez è stato operato alla caviglia il 19 dicembre e che ci dovrebbero volere due mesi prima del rientro, è Christopher Nkunku l’indiziato per una eventuale cessione nel mercato invernale.

Gabriel Jesus dall’Arsenal al Milan: qual è la situazione

Tra gli attaccanti accostati al Milan in questo periodo c’è anche Gabriel Jesus, recentemente rientrato da un grave infortunio che lo ha tenuto ai box per mesi. Il 28enne gioca nell’Arsenal e ci sono state diverse indiscrezioni di calciomercato sul suo futuro.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto ha parlato del brasiliano su YouTube, spiegando come starebbero le cose realmente: “È possibile che Gabriel Jesus sia stato proposto al Milan tramite dei contatti indiretti degli intermediari, ma non ci risulta che sia tra i centravanti valutati dal club rossonero per gennaio, non è un obiettivo. Inoltre, il 18 dicembre il giocatore ha pubblicato una lettera sui social spiegando di voler fare la storia all’Arsenal. Non ha intenzione di cambiare squadra“.

L’ex attaccante del Manchester City è convinto di poter dare un contributo importante all’Arsenal e non starebbe considerando di andare altrove. Al tempo stesso, il Milan non ha manifestato alcun tipo di interesse nei suoi confronti. Non dovrebbero esserci sviluppi tra Gabriel Jesus e il club rossonero. Moretto ha anche confermato che un nuovo centravanti alla corte di Allegri può arrivare solo se ci sarà una partenza nel reparto. Per il momento, la sensazione è che l’unico innesto sarà Fullkrug. Non è semplice piazzare Nkunku a condizioni favorevoli.