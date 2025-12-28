L’attaccante vuole l’Italia: il Milan lo apprezza

Fabrizio Romano ha rilanciato un nome per il mercato del Milan già noto da qualche settimana: confermata la voglia di Serie A

Il Milan ha rinforzato il suo attacco con l’arrivo di Niclas Fullkrug. Nel frattempo, Christopher Nkunku ha segnato una doppietta contro l’Hellas Verona. Due gol che potrebbero rilanciare la sua avventura in rossonero. Negli ultimi giorni ci sono state voci in merito ad una sua possibile cessione a gennaio. Ora però le cose potrebbero cambiare. Lo capiremo solo nei prossimi giorni. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha citato però un altro nome. Che non è del tutto nuovo, perché se ne è parlato anche negli scorsi mesi. E che potrebbe tornare di moda: per gennaio ma anche per l’estate. Il nome è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

Le parole dell’esperto di mercato: “In attesa di capire cosa accadrà con Nkunku, capiremo di più nei prossimi giorni, a proposito di attaccanti, voglio sempre mantenere in orbita Italia e Milan il nome di Jean-Philippe Mateta, che resta un nome molto apprezzato nella pancia dei rossoneri. Piaceva già in estate, è rimasto nei radar negli ultimi mesi, al momento non ha accordi per il rinnovo e ha voglia di Italia. Vi confermo anche stavolta che vorrebbe fare un’esperienza in Italia e che il Milan ce l’ha nei pensieri, per gennaio o nei prossimi mesi. Seguiremo sviluppi“.

Lewandowski-Milan, la situazione

Un chiarimento anche per quanto riguarda l’opzione Lewandowski: “Non ho deciso nulla e non lo farò adesso. Non prenderà decisioni adesso, e vale per qualsiasi voce: dal Barcellona al Milan e all’Arabia. Non è mai stata un’idea per gennaio perché non va via perché vuole vincere col Barcellona e poi prendere una decisione sul suo futuro. Bisognerà avere pazienza e vedere cosa accadrà“.