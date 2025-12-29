Milan, il suo ex allenatore lo ha chiamato: cessione da 35 milioni

L’ex allenatore del giocatore rossonero lo ha chiamato in questi giorni e ha incassato la sua disponibilità al trasferimento

Il nome di Christopher Nkunku torna al centro dell’attenzione. Dalla Turchia rimbalza una pista precisa, legata al Fenerbahce, club pronto a muoversi con decisione già a gennaio. Secondo quanto riportato da Fotomaç, Domenico Tedesco avrebbe avviato un contatto diretto con l’attaccante francese, forte di un rapporto nato ai tempi del Lipsia. Un dialogo esplorativo, utile a verificare margini e disponibilità, con Istanbul pronta a presentare una formula precisa.

Il Fenerbahce studia un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, cifra ritenuta sostenibile dal club turco. L’idea prende forma dalla conoscenza profonda del tecnico tedesco, convinto delle qualità del classe 1997. Nkunku avrebbe mostrato apertura verso un’esperienza turca. Al momento, da via Aldo Rossi non risultano proposte ufficiali, né prese di posizione formali legate a una possibile uscita immediata.

In casa rossonera la linea resta chiara. Il Milan continua a credere in Nkunku, reduce dai primi gol in campionato dopo la rete segnata al Lecce in Coppa Italia. L’investimento estivo parla da solo: 37 milioni di euro più 5 di bonus, contratto fino al 2030 e ingaggio da 5 milioni netti a stagione. Allegri lo considera una risorsa centrale per la seconda parte dell’annata, utile per duttilità e qualità negli ultimi metri. La Turchia osserva, Milano valuta senza fretta. Il presente rossonero passa anche dalle risposte del numero francese, chiamato a dare continuità sul campo dopo i primi segnali positivi.