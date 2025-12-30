Milan, tutto confermato: “Avviata trattativa ufficiale per Nkunku”

Dalla Turchia arrivano news importanti per quanto riguarda Nkunku: il Milan ha avviato una trattativa ufficiale col Fenerbahce

Il Milan sta seriamente pensando di cedere Christopher Nkunku dopo soli sei mesi. Acquistato a fine agosto per quasi 40 milioni, dopo mesi di difficoltà fisici e di adattamento, Allegri e la società non sono soddisfatti del suo rendimento. Ecco perché Igli Tare e Giorgio Furlani stanno cercando una soluzione per risolvere quello che viene ritenuto, a quanto pare, un problema. Evidentemente, la dirigenza vuole sfruttare la doppietta segnata contro l’Hellas Verona di domenica per renderlo più appetibile sul mercato. E la squadra pronta a prenderlo c’è già: è il Fenerbahce, allenato da Domenico Tedesco, tecnico di Nkunku ai tempi del Lipsia e con il quale c’è un ottimo rapporto. Nei giorni scorsi si è parlato di un contatto telefonico fra le parti, ora dalla Turchia arriva una ulteriore conferma.

Milan-Fenerbahce, trattativa avviata

Secondo quanto riportato Yagız Sabuncuoglu, esperto di mercato, sono iniziate ufficialmente le trattative fra le due società per l’attaccante francese. Il Milan valuta Nkunku intorno ai 35 milioni, cifra che permetterebbe a Furlani di registrare anche una piccola plusvalenza, così da rientrare a pieno dall’investimento fatto ad agosto. Il prestito con obbligo di riscatto (a determinate condizioni) potrebbe essere la soluzione, ma è su questo che le parti dovranno lavorare nei prossimi giorni. La cessione di Nkunku, ovviamente, aprirebbe le porte ad un altro acquisto in attacco oltre a Fullkrug, già acquistato e pronto per la gara contro il Cagliari.

🚨 Fenerbahçe ve AC Milan, Christopher Nkunku transferi için resmi görüşmelere başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 30, 2025

I due attaccanti per sostituire Nkunku

Il primo nome sulla lista del Milan e di Tare è quello di Mateta del Crystal Palace, profilo che piace molto ai rossoneri. L’attaccante francese vuole un’esperienza in Italia e apprezza l’interesse del Milan, corrisposto. Mateta è un centravanti esperto e più avanti con l’età, mentre Sidiki Chérif dell’Angers è un profilo più in linea con il progetto RedBird, e quindi più costoso di cartellino ma con ingaggio più basso ma soprattutto con potenziale di rivendita (al contrario di Mateta).