Milan, la rivincita di De Winter: come cambia il mercato

Il difensore belga è reduce da prestazioni importanti dopo l’indecisione col Napoli. E questo rischia di cambiare le strategie sul mercato

Koni De Winter rischia di cambiare le strategie di mercato del Milan. All’inizio panchine e qualche incertezza di troppo. Il momento più duro resta l’errore nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli, seguito da tante critiche. Lui però è rimasto sul pezzo e adesso si sta togliendo delle soddisfazioni. Dopo la prova solida contro Esposito e Kılıçsoy, ha parlato così: “Io sono uno che pretende tanto da se stesso ed è normale che faccia male sentire certe critiche. Oggi è stata una bella prestazione di squadra e sono contento“.

La crescita del belga rafforza le convinzioni di Massimiliano Allegri, primo allenatore a lanciarlo in Champions League ai tempi della Juventus. Alla Rai, il tecnico ha chiarito le idee sul mercato: “Innesto di un difensore a gennaio? Assolutamente no. Abbiamo Odogu che sta crescendo molto e De Winter che sta facendo bene”. Una presa di posizione netta. Il rendimento di De Winter in queste ultime gare ridisegna le priorità del Milan, con Igli Tare pronto a valutare occasioni mirate ma senza urgenza. Intanto, il presente parla chiaro: De Winter ha preso spazio, fiducia e centralità. E non intende fermarsi.