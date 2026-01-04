Nkunku-Fenerbahce, arriva l’annuncio: ora è tutto più chiaro

In corso una trattativa fra Milan e Fenerbahce per Nkunku, arriva ora un importante aggiornamento dalla Germania. I dettagli

Christopher Nkunku è al centro delle valutazioni del Milan dopo l’arrivo di Niclas Füllkrug. L’attaccante francese, prelevato dal Chelsea a fine agosto, vive una fase delicata: la doppietta contro l’Hellas Verona poteva essere una svolta, invece un problema fisico lo ha messo ko per Cagliari. La società riflette sulla possibile cessione, con il Fenerbahce interessato.

Forte anche del rapporto con Domenico Tedesco, tecnico sotto la cui guida Nkunku aveva trovato continuità ai tempi del Lipsia, è un’idea forte. Dalla Germania però arrivano indicazioni chiare. Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sports DE, ha ribadito la posizione del calciatore con parole precise: “Mi è stato ripetuto: al momento, Christopher Nkunku vuole restare al Milan. Non ci sono ancora accordi o trattative tra Nkunku, agenti e Fenerbahçe“.

Sul campo, Nkunku aveva ritrovato fiducia con la doppietta al Verona, primo vero segnale in Serie A. Un problema fisico lo ha poi escluso dalla trasferta di Cagliari, senza creare allarmi particolari. Il Milan, dal canto suo, non forza decisioni: la priorità resta recuperare il miglior Nkunku, valorizzando un investimento importante. Gennaio scorre, la linea rossonera resta chiara: se arriva l’offerta giusta, può partire, altrimenti resterà.