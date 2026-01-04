Theo Hernandez alla Juve, cosa c’è di vero: Fabrizio Romano chiarisce

Il noto esperto di mercato ha parlato del possibile trasferimento di Theo Hernandez alla Juventus, ecco le sue parole

Il nome di Theo Hernandez torna a circolare in Italia, stavolta lontano da Milanello. Nelle ultime ore alcune voci hanno accostato il terzino francese alla Juventus, ipotesi nata dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita all’Al Hilal. Un ritorno in Serie A dal forte impatto mediatico, destinato però a scontrarsi con una ricostruzione molto diversa.

A fare chiarezza ci ha pensato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube in italiano. Il giornalista ha però smentito: “Oggi è emerso questo discorso di Theo Hernandez con la Juventus: da quello che mi dicono, il francese non è assolutamente in uscita. Il giocatore in uscita dall’Al Hilal è Cancelo. Su Theo Hernandez la situazione è completamente opposta: sulla Juventus oggi non risulta che si stia trattando o negoziando, né che ci sia la possibilità di vendere Theo“.

Per il Milan, Theo resta un riferimento del passato recente e una cessione ai rivali storici avrebbe acceso un dibattito inevitabile. Al momento, però, la pista non trova riscontri. L’Al Hilal considera il francese centrale nel progetto, mentre la Juventus guarda altrove. Nessun tavolo aperto, nessun accordo verbale: la linea tracciata da Romano chiude il caso, almeno per ora.