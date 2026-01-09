Milan, trattativa chiusa e affare fatto: visite mediche e firma fino al 2029

I rossoneri hanno chiuso un colpo: stamattina ha svolto le visite mediche, pronto un contratto fino al 2029. I dettagli

Il Milan ha chiuso la trattativa per l’acquisto di Jacopo Sardo. Accordo totale tra i rossoneri e il Monza e firma già programmata, con un contratto pronto fino al 2029. Stamattina ha svolto le visite mediche. Un investimento per il futuro, ovviamente: infatti si aggregherà subito al Milan Futuro. Classe 2005, centrocampista di struttura moderna, Sardo arriva dopo un percorso formativo vario. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha maturato esperienza all’estero con il Saarbrücken prima del rientro in Italia al Monza. Il Milan lo aveva già seguito durante l’estate 2024, operazione poi rinviata per motivi amministrativi. Ora l’affondo decisivo, segnale di una valutazione tecnica mai venuta meno nel tempo.

Le caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tattico, Sardo offre fisicità, inserimenti senza palla, presenza offensiva. I numeri con la Primavera della Lazio nella stagione 2023/24 parlano chiaro: 28 presenze, 8 gol, 3 assist, rendimento costante e di alto livello per un centrocampista.

Jacopo Sardo al Milan Futuro. Già programmate le visite mediche. Anticipazione confermata. https://t.co/uvHmkvy4t8 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 9, 2026

Il Milan lo inserisce nel proprio progetto con un orizzonte lungo. La società lo seguiva da tempo e adesso ha deciso di affondare il colpo per portarlo a casa. Un’operazione coerente con la linea societaria di puntare molto sui giovani e anche di rinforzare il Milan Futuro che spera di poter tornare il prima possibile in Lega Pro.