Il Milan ha venduto il figlio di Ibrahimovic: accordo raggiunto

Il figlio di Ibrahimovic, Maximilian, lascia il Milan: è fatta per il suo passaggio all’Ajax, tutti i dettagli dell’operazione

Maximilian Ibrahimovic lascia il Milan. L’affare con l’Ajax è fatto: si trasferirà in Olanda con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’indiscrezione è arrivata qualche giorno fa da De Telegraaf e ora è stata confermata da Fabrizio Romano. La trattativa, nel giro di poche ore, è arrivata ad una conclusione. I rossoneri hanno deciso di lasciar partire il figlio di Zlatan, che ha trascorso diversi anni nelle giovanili milaniste fino ad arrivare alla Primavera di Ignazio Abate e, infine, al Milan Futuro. In questa stagione, in Serie D, con Massimo Oddo ha trovato una buona continuità. 17 presenze in totale, 5 gol e 4 assist. Buoni numeri che hanno attirato l’attenzione dell’Ajax, che ha presentato un’offerta al Milan per l’acquisto in questi giorni.

🚨⚪️🔴 Maximilian Ibrahimović to Ajax, here we go! Zlatan’s son joins his father’s former club from AC Milan. Deal done on initial loan with buy option clause, as Telegraaf reported on Friday. AC Milan keep a sell-on clause. 🇸🇪 pic.twitter.com/vzmvtjkbZD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2026

Evidentemente dietro a questa scelta c’è anche la volontà del ragazzo di misurarsi con una realtà più importante, visto che al Milan non avrebbe trovato spazio presto con Allegri. Come scrivono in Olanda, probabilmente verrà inizialmente inserito nello Jong Ajax, la seconda squadra dei lancieri, con l’obiettivo ovviamente di raggiungere la prima squadra nel più breve tempo possibile. E non è da escludere che su questa scelta abbia influito anche il passato di papà Zlatan, che ha iniziato la sua carriera ad alti livelli proprio con la maglia dell’Ajax dopo gli inizi in Svezia. Un altro Ibrahimovic vestirà la gloriosa maglia dei lancieri, vedremo se, al termine della stagione, arriverà il riscatto o se, invece, farà rientro a Milano.