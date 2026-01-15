Colpo in attacco per il Milan Futuro da 12 milioni

I rossoneri sono al lavoro per comprare un giocatore da girare subito al Milan Futuro: la richiesta è di 12 milioni, si tratta

Andrej Kostic è ancora un obiettivo del Milan e l’idea è quella di portarlo a Milanello già la finestra di gennaio. I contatti con il Partizan Belgrado, avviati a dicembre, hanno ripreso vigore: la dirigenza valuta il profilo come investimento mirato sul talento, in linea con la strategia dedicata ai giovani di prospettiva.

Centravanti classe 2007, Kostic offre duttilità offensiva, con utilizzo possibile da prima oppure seconda punta. Il suo nome circola da tempo tra gli addetti ai lavori, complice il paragone con Dusan Vlahovic e la condivisione dello stesso agente. In stagione, nonostante un impiego limitato, risulta secondo miglior marcatore del Partizan. Da segnalare il gol del 5 settembre con il Montenegro Under 21 contro l’Italia a La Spezia, rete iniziale di una gara poi ribaltata dagli azzurrini. Il piano rossonero prevede un avvio nel Milan Futuro, con successiva valutazione da parte di Massimiliano Allegri.

La trattativa resta complessa. Secondo Sky, il Milan ha presentato un’offerta attorno ai 4,5 milioni di euro, proposta respinta dal club serbo. Il Partizan punta su una clausola rescissoria da 20 milioni e deve riconoscere il 20% dell’incasso al Buducnost, motivo alla base di una richiesta pari a 12 milioni più bonus, con percentuale sulla futura rivendita. Nemmeno il contatto diretto tra Zlatan Ibrahimovic e Predrag Mijatovic ha sbloccato la distanza economica. I dialoghi proseguono, con il Milan deciso a insistere per uno dei prospetti offensivi più seguiti dell’area balcanica.

Se non si dovesse arrivare ad un accordo (perché per ora la distanza è davvero molto ampia), il Milan valuterà un altro profilo per quel ruolo per la seconda squadra in Serie D, sempre con l’idea di investire su un profilo giovane e di grande prospettiva.