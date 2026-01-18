Pagelle Milan-Lecce, il migliore e il peggiore in campo

Pagelle e voti di Milan-Lecce, il posticipo di questa giornata di Serie A. Il migliore e il peggiore in campo della gara

Il Milan porta a casa tre punti fondamentali per la corsa Scudetto. Era fondamentale rispondere alle vittorie di Inter e Napoli ed è arrivata, pur non senza difficoltà. Il Lecce a San Siro ha ripetuto la gara di pochi giorni fa fatta contro l’altra squadra del Naviglio, e più o meno allo stesso minuto della rete di Pio Esposito è arrivata quella di un altro centravanti: Niclas Fullkrug. La scorsa settimana, prima di Como, l’infortunio al piede che, secondo alcuni, lo avrebbe dovuto tenere fuori dai campi per un mese. Invece era in campo già al Senigallia e questa sera è entrato nel secondo tempo per decidere la gara. Un gol di testa su cross, da destra, di Alexis Saelemaekers che regala una vittoria chiave ai rossoneri.

Il migliore

La palma del migliore in campo se la prende proprio Niclas Fullkrug, e non solo per il gol decisivo. Un premio per un ragazzo che, alle prese con un problema al piede, ha stretto i denti ed è subito sceso in campo per mettersi a disposizione della squadra. Lo ha fatto oggi in maniera particolare con un gol pesantissimo, nonostante anche il turbamento per il furto subito in Hotel nelle ultime ore. Se Igli Tare lo ha preso è anche e soprattutto per situazioni come questa.

Il peggiore

La nostra è sicuramente una provocazione ma per oggi il peggiore in campo è Christian Pulisic. Chiariamoci, stiamo parlando del giocatore che ha letteralmente trascinato il Milan dal nulla nella primissima parte di stagione, non è al top della condizione e finora ha avuto poca continuità. Contro la Fiorentina ha sbagliato due opportunità enormi e questa sera si è ripetuto con una situazione molto simile in cui è stato bravo Falcone. Ma da lui ci aspettiamo qualcosa in più in quel momento e i gol sbagliati stanno cominciando ad essere troppi. Nessuna accusa né responsabilità, solo un appunto: forza Chris, abbiamo bisogno di te.

Le pagelle di Milan-Lecce

MAIGNAN 6

TOMORI 6

GABBIA 6

DE WINTER 6

SAELEMAEKERS 7,5

RICCI 6

JASHARI 6,5

RABIOT 7

ESTUPINAN 6

LEAO 6,5

PULISIC 5,5 (Dal 75′ FULLKRUG 8)