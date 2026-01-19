La settimana di Fullkrug: il gol e il retroscena sull’infortunio

Il tedesco è stato protagonista di questi ultimi giorni rossoneri: non solo il gol. Ecco cosa è successo

Sono indubbiamente i giorni di Niclas Füllkrug. L’attaccante è stato decisivo nella serata di ieri, meritandosi di esultare sotto la Curva Sud dopo il gol che ha permesso al Milan di rimanere in scia dell’Inter.

Un acquisto, che aveva lasciato più di un dubbio, ma il giocatore, arrivato dal West Ham con la formula del prestito, sta facendo di tutto per convincere il mondo rossonero. Si è subito messo a disposizione della squadra, entrando in punta di piedi nello spogliatoio e conquistandolo in pochissimo tempo

“Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva”. Ha affermato ieri sera in conferenza stampa Massimiliano Allegri, parlando di Fullkrug. Un Fullkrug che sembrava dove star fuori circa un mese per un’infrazione ad un dito del piede destro.

Ma il tedesco non ci ha pensato nemmeno un instante: non poteva essere un problema del genere a metterlo ko. Così, sorprendendo tutti, l’ex West Ham ha giocato contro il Como, entrando benissimo in partita e mettendo in mostra quelle caratteristiche che nessuno ha nella rosa del Diavolo: ha fatto a sportellate con chiunque, facendo capire che la voglia non gli manca di certo, ha giocato di sponda, riuscendo ad aiutare i compagni di squadra. E’ arrivato così l’assist per Adrien Rabiot, ovviamente di testa.

E proprio di testa è il suo primo gol, contro il Lecce. Un gol che ha ricordato quelli che metteva a segno Olivier Giroud o il connazionale Oliver Bierhoff.

Fullkrug, una voglia matta di Milan

Fullkrug sta davvero facendo di tutto per tenersi stretto il Milan. Le sue prestazioni sono più che positive, già contro Genoa e Fiorentina aveva fatto bene: il rigore procurato (non concesso) e le sponde precise per Pulisic. Proprio a Firenze l’infortunio che sembrava poterlo fermare. Ma non lo ha fatto.

Il problema al dito del piede destro si è manifestato già nei primi minuti del match del Franchi, ma il tedesco ha proseguito nonostante il dolore e, di fronte alla possibilità — paventata dai medici — di doversi fermare per 20-30 giorni, ha deciso di percorrere un’altra strada.

Come se non bastasse, Fullkrug ha dovuto fare i conti anche con una disavventura fuori dal campo, di cui tutti i media stanno parlando. Ma niente e nessuno può fermare il ‘Panzer’ tedesco. Sa che il riscatto a cinque milioni è possibile. Il treno Milan passa una volta sola.