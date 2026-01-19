Lesione e stop di un mese: in Roma-Milan non ci sarà

Il giocatore della Roma, fondamentale per Gasperini, salterà anche la sfida contro il Milan del prossimo week-end

Un nuovo stop complica i piani difensivi della Roma nel momento più delicato della stagione. Dopo il ko di Celik, anche Mario Hermoso finisce in infermeria, lasciando Gasperini con scelte obbligate in vista di un calendario fitto tra campionato ed Europa League, con il Milan tra gli avversari imminenti.

L’infortunio è arrivato nei primi minuti di Torino-Roma. Il centrale spagnolo ha avvertito subito dolore, ha provato a restare sul terreno di gioco ma ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo tempo. Al suo posto è entrato Daniele Ghilardi. Gli accertamenti svolti lunedì 19 gennaio hanno chiarito il quadro clinico: lesione di secondo grado all’ileopsoas. Uno stop pesante, destinato a tenere Hermoso lontano dal campo per circa venti giorni, con rientro previsto non prima di metà febbraio.

L’assenza del difensore avrà un impatto diretto sulle scelte di Gasperini. Hermoso salterà le gare contro Stoccarda, Milan, Panathinaikos, Udinese e Cagliari, tra Serie A ed Europa League. L’obiettivo dello staff medico resta il recupero in tempo per il big match con il Napoli, appuntamento cerchiato in rosso. Nel frattempo il tecnico può contare sul rientro di Ndicka, tornato dalla Coppa d’Africa, anche se il recente stop di Celik riduce ulteriormente le alternative.

Per le prossime uscite, nella difesa a tre della Roma spazio a soluzioni interne. Ghilardi resta il candidato principale, con Ziolkowski pronto a giocarsi le proprie carte. Un’emergenza che arriva nel momento meno opportuno, soprattutto in vista della sfida contro il Milan, pronta a sfruttare ogni dettaglio favorevole in un incrocio chiave per la stagione.