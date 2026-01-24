Camarda tra Milan e Lecce: nuova decisione a sorpresa

Le ultimissime notizie relative all’attaccante in prestito al Lecce. Ecco cosa è accaduto pochi minuti fa

Arrivano novità sul futuro di Francesco Camarda. L’attaccante è alle prese con un problema alla spalla che rischia di compromettere il resto della stagione. Milan e Lecce stanno così continuando a parlarsi per capire quale possa essere la scelta migliore per il ragazzo.

Nel frattempo, i salentini, con il mal di gol da inizio stagione, hanno deciso di acquistare Walid Cheddira dal Sassuolo. Un segnale chiaro, che fa capire come i tempi di recupero del centravanti italiano non siano certo corti. Ma dove sarà il futuro del giocatore?

I tentativi di Milan e Lecce di trovare un accordo per terminare il prestito di Francesco Camarda sono andati a vuoto. I due club ne riparleranno lunedì, dopo le partite. pic.twitter.com/NjMKWfhark — luca bianchin (@lucabianchin7) January 24, 2026

“I tentativi di Milan e Lecce di trovare un accordo per terminare il prestito di Francesco Camarda sono andati a vuoto. I due club ne riparleranno lunedì, dopo le partite”. Scrive Luca Bianchin sul proprio profilo X. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport mantiene, dunque, la questione aperta.

L’entourage del calciatore – lo ricordiamo – preferirebbe il ritorno alla base di Camarda, così da essere seguito dal Milan nel processo di guarigione. Per il giocatore si prospettano, dunque, settimane intense di lavoro e servirà un po’ di tempo prima di vederlo nuovamente esultare