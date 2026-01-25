Pagelle Roma-Milan, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle e il migliore e il peggiore in campo della partita fra Roma e Milan, posticipo della giornata di Serie A

Il migliore

Ennesima serata da maestro di Luka Modric in fase difensiva. Da sempre uno dei migliori centrocampisti al mondo con la palla fra i piedi, in questa avventura in rossonero si sta confermando nel ruolo anche senza il pallone. Come al solito sembra avere le capacità di prevedere le cose prima che accadano: è sempre al posto giusto nel momento giusto, chiude qualsiasi tipo di buco lasciato dai difensori e rende complicate tutte le traiettorie di passaggio verso le punte.

Il peggiore

Alexis Saelemaekers ha giocato nettamente la sua peggior partita della stagione. Appena rientrato dall’infortunio col Lecce, ha giocato 45′ pessimi sotto ogni punto di vista. Qualche buona iniziativa all’inizio, poi il Milan fa prettamente una gara difensiva e lui soffre tantissimo lo scontro con Wesley, che invece all’andata vinceva sempre. Avranno avuto sicuramente un peso anche i fischi dei tifosi della Roma ad ogni suo tocco.

Roma-Milan, le pagelle

MAIGNAN 7

TOMORI 6

GABBIA 6

DE WINTER 6,5

SAELEMAEKERS 4,5 (Dal 46′ ATHEKAME 5,5)

RICCI 5,5

MODRIC 7,5

RABIOT 7

BARTESAGHI 6

LEAO 5 (Dal 68′ FULLKRUG 6)

NKUNKU 5 (Dal 68′ PULISIC 5,5)