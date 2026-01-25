Roma-Milan, Allegri ha scelto Saelemaekers. Esclusione eccellente in attacco

Le ultimissime notizie di formazione per il Diavolo, pronto a scendere in campo contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini

Poche ore e il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo per sfidare la Roma di Gian Piero Gasperini. Una sfida che vale tanto sia per la corsa Scudetto che per quella Champions League. Una vittoria all’Olimpico farebbe certamente chiarezza sulle ambizioni del Diavolo.

Il tecnico livornese ha in mente quale sia l’obiettivo dei rossoneri. Un obiettivo che non si può fallire. Tornare nell’Europa che conta è obbligatorio per il Milan, che stasera darà tutto per cercare di allungare e restare in scia dell’Inter. Allegri ha tutti a disposizione, a parte Santiago Gimenez.

Rafa Leao e Fullkrug non sono in ottima forma, ma ci saranno: il primo partirà dall’inizio così come Alexis Saelemaekers, recuperato e pronto a dare qualche dispiacere alla sua ex squadra. Convocato anche Pavlovic, ma si accomoderà in panchina. De Winter, infatti, ha fornito garanzie e affiancherà Gabbia e Tomori, con Mike Maignan, che firmerà presto il rinnovo di contratto, ovviamente tra i pali.

Sulla sinistra si rivede Bartesaghi, con Estupinan che torna fuori come Jashari, che fa spazio a Luka Modric. Non si tocca Adrien Rabiot, vero insostituibile di questo Milan. Il terzo centrocampista, però, non sarà Fofana come molti pensavano, bensì Samuele Ricci.

Ma le novità sono previste anche in avanti. L’esclusione è eccellente: Chris Pulisic, infatti, dovrebbe partire dalla panchina. Allegri è intenzionato a rilanciare Christopher Nkunku.