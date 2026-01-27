Loftus-Cheek verso la firma: trattativa avanzata

Il centrocampista inglese è vicino ad una inaspettata firma: l’annuncio potrebbe arrivare già a breve, la trattativa è avanzata

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek prende una direzione a sorpresa. Il centrocampista inglese resta un punto fermo del Milan e la società ha deciso di muoversi in anticipo per blindarlo. Dopo settimane dense di movimenti attorno al suo nome, la linea rossonera emerge con forza: continuità tecnica e fiducia totale nel giocatore.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, sono partiti i contatti per il rinnovo di Loftus-Cheek, con l’arrivo a Milano dei suoi agenti già programmato nei prossimi giorni. L’obiettivo del club è avviare un confronto concreto per prolungare l’accordo attuale, valido fino al 2027. Il centrocampista, arrivato dal Chelsea nell’estate 2023 per circa 21,5 milioni, ha scelto di restare al centro del progetto rossonero dopo avere respinto ogni proposta. La volontà del giocatore coincide con quella della dirigenza, un passaggio decisivo verso l’intesa.

La strategia del Milan per Loftus-Cheek

Con l’arrivo di Allegri in panchina, tutti erano convinti che Loftus-Cheek potesse essere valorizzato da uno stile di gioco molto vicino alle sue caratteristiche. Grande fisicità ma grande qualità palla al piede e in progressione. Finora però non è riuscito nemmeno stavolta a ripetere le ottime prestazioni e i numeri offerti nella sua prima stagione con Stefano Pioli. Non è nemmeno un titolare: Fofana è partito in cima alle gerarchie di Allegri, ora c’è Samuele Ricci che sta crescendo e scalando qualche posizione. Loftus-Cheek continua ad essere una soluzione a gara in corso, a centrocampo o anche in attacco, ma non lascia mai il segno quando entra dalla panchina e non dà mai il suo contributo. Eppure, nonostante questo, il Milan ha intenzione di procedere con il rinnovo, ma è forse solo una mossa per allontanare la scadenza e non fargli perdere valore economico.