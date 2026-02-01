Bologna-Milan, pessima notizia per Allegri: out un titolare e dubbio Pulisic

I rossoneri scenderanno in campo martedì contro il Bologna al Dall’Ara: Allegri deve fare i conti con una grave assenza

Mentre scorre il mercato, il Milan si prepara per la complicata trasferta di Bologna. Difficile non solo per il livello dell’avversario (che non è in un periodo particolarmente brillante) ma anche per la questione infortuni. Massimiliano Allegri, che parlerà domani alle 12:00 in conferenza stampa, è costretto a fare valutazioni attente tra indisponibilità e giocatori non al meglio.

La prima brutta notizia è che, come scrive la Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers non partirà per l’Emilia: il riacutizzarsi del problema all’adduttore sinistro ha fermato l’esterno belga. Attenzione anche a Christian Pulisic, ancora alle prese con fastidi muscolari. L’americano ha svolto terapie a Milanello nei giorni scorsi e resta in dubbio per Bologna. Lo staff medico punta almeno alla panchina, con un impiego limitato in caso di necessità.

De Winter preferito a Tomori

Niclas Füllkrug continua a convivere con l’infrazione al dito del piede destro e viaggia verso un utilizzo parziale. In attacco, al momento, Nkunku e Leao partono favoriti dal primo minuto. Rafael Leao, gestito per la pubalgia, alterna carichi di lavoro per evitare ricadute, con l’obiettivo di garantire qualità e profondità.

Sul fronte tattico, per rimpiazzare Saelemaekers, Allegri sta seriamente valutando Ruben Loftus-Cheek in quella posizione, ad oggi favorito su Athekame, ma tutto dipende anche dalle scelte per centrocampo e attacco. In difesa, Allegri starebbe pensando di dare continuità a De Winter, autore di ottime prestazioni nell’ultimo periodo, con un possibile turno di stop per Tomori e il rientro di Pavlovic. A centrocampo Fofana cresce di condizione e prova a insidiare Ricci.