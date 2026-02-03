Bologna Milan diretta streaming

Dove vedere Bologna Milan di questa sera in diretta tv e streaming, la gara che chiude la 20esima giornata di Serie A

Bologna-Milan chiude la ventitreesima giornata con un confronto rilevante per la corsa Scudetto. Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45. La direzione di gara è affidata a Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Gli assistenti saranno C. Rossi e Cavallina, quarto uomo Pezzuto. In sala Var opererà Mazzoleni, con Ghersini nel ruolo di assistente.

Il Bologna arriva da un successo europeo contro il Maccabi Tel Aviv, risultato utile per il morale. In campionato, invece, il percorso recente racconta altro: quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei gare, con l’ultimo sorriso datato 15 gennaio. Di fronte a questi numeri, il Milan deve pensare di fare risultato.

La partita sarà visibile in diretta su DAZN, anche in streaming. Gli abbonati Sky con Zona DAZN potranno seguirla sul canale 214. Su MilanLive.it a fine gara le pagelle della partita.