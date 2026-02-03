Classifica debiti Serie A: il Milan si conferma fra i club più solidi

Calcio e Finanza ha pubblicato il rapporto fra indebitamento netto e fatturato dei club di Serie A: il Milan si conferma fra le realtà più solide

I numeri raccontano più di molte analisi tecniche. La fotografia finanziaria della Serie A 2024/25, pubblicata da Calcio e Finanza, mette sotto la lente il rapporto tra indebitamento lordo e fatturato, parametro fondamentale per misurare la tenuta dei club. Il dato aggregato parla di 4,89 miliardi di debiti a fronte di 4,04 miliardi di ricavi, con un’incidenza pari al 121%: un valore elevato, indice di un sistema ancora esposto oltre la capacità annua di produzione economica.

Nella fascia più critica trovano posto Genoa (235%), Como (234%), Roma (226%) e Parma (209%), realtà con debiti oltre il doppio dei ricavi. Subito dietro compaiono Lazio (193%), Cagliari (186%), Verona (150%) e Juventus (140%), con situazioni influenzate da fattori straordinari e operazioni finanziarie complesse. Inter (116%) e Napoli (103%) restano sopra la soglia di equilibrio, con strutture diverse: Milano nerazzurra più legata a debiti finanziari, Napoli con esposizioni da mercato bilanciate da crediti rilevanti. Nella zona virtuosa si collocano Torino (97%), Udinese (94%), Monza (91%), Atalanta (84%) e soprattutto Milan (79%), tra i club con debiti inferiori al fatturato.

Il quadro cambia con il focus sui debiti finanziari netti, al netto della liquidità. L’esposizione complessiva scende a 1,16 miliardi, pari al 29% dei ricavi. Oltre quota 100% resiste solo Genoa (117%), mentre Juventus e Roma (57%) restano su livelli gestibili. Inter (44%) e Lazio (42%) mostrano margini di controllo, mentre il Milan (22%) consolida un profilo solido tra le big. Il caso più brillante resta Napoli (-47%), con liquidità superiore ai debiti finanziari, vero punto di riferimento per sostenibilità economica in Serie A.