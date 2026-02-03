Milan, non solo Vlahovic: caccia al colpo a zero

Si guarda già all’estate. La squadra rossonera è pronta a setacciare il mercato per cogliere l’occasione giusta: il punto della situazione

Dusan Vlahovic è in testa alla lista dei giocatori, in scadenza di contratto, pronti a rafforzare il Milan la prossima estate. Con Mateta, saltato definitivamente, il serbo è tornato in pole position.

Il giocatore, che lascerà la Juve al termine della stagione, piace ad Allegri, oltre ad Igli Tare che sta trattando con il suo agente. Tra commissioni e stipendio bisognerà trovare la giusta quadra. La Primavera servirà proprio a questo, ma non sarà l’unico calciatore con un contratto in scadenza, con quale si tenterà un approccio.

Non è un segreto, d’altronde, che anche Leon Goretzka sia finito sul taccuino di Igli Tare, ma la Premier League e l’Atletico Madrid stanno spingendo forte per tesserarlo. Le possibilità di tesserarlo al momento dunque non appaiono molte.

Milan, caccia all’occasione giusta

Guardando proprio al campionato inglese le occasioni non mancano: potrebbe esserci il ritorno di fiamma per Oleksandr Zinchenko, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno così come Ryan Sessegnon.

Il Milan è pronto a mettere sul mercato Estupinan e un terzino sinistro così può certamente far comodo. Ha una situazione contrattuale analoga anche Zeki Celik. Il giocatore della Roma ha dimostrato di saper giocare sia da braccetto che da esterno di destra e proprio per questo piace parecchio. Vuole 4 milioni di euro netti a stagione, non pochi.

Restando in Italia, c’è un altro giocatore che conosce bene Allegri, Weston McKennie, rinato con Spalletti e senza accordo con la Juventus. Infine, attenzione, alla pista Marcos Senesi, argentino con passaporto italiano: ci sta pensando soprattutto il club bianconero, ma il mister livornese, per l’estate, vuole due centrali esperti e il 28enne del Bournemouth può diventare un’idea.