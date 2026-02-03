Pagelle Bologna Milan, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Bologna-Milan, il migliore e il peggiore in campo della gara che chiude la 20esima giornata di Serie A

Il migliore

La prestazione di Adrien Rabiot è stata dominante. Il centrocampista francese comanda dall’inizio alla fine, gestisce ogni pallone con una qualità disarmante e non sbaglia mai. L’assist per Loftus-Cheek è geniale: in area di rigore, ha la lucidità di alzare la testa e trovare l’inglese meglio posizionato al centro.

Il gol è un altro grande assaggio delle sue qualità: Juan Miranda sbaglia clamorosamente la rimessa, lui legge tutto in anticipo, controlla perfettamente il pallone per mettersi nelle condizioni migliori per calciare forte e preciso di sinistro. Un gol che completa una partita clamorosa, totale.

Il peggiore

Onestamente impossibile trovare un peggiore in campo questa sera al Dall’Ara. Tutto il Milan è stato straordinario, dal primo all’ultimo minuto.

Pagelle Bologna-Milan

MAIGNAN 6

DE WINTER 7

GABBIA 6,5

PAVLOVIC 6,5

ATHEKAME 6,5 (Dal 67′ TOMORI 6)

FOFANA 7

MODRIC 7 (Dal 72′ JASHARI 6)

RABIOT 8

BARTESAGHI 6,5 (Dall’83’ ESTUPINAN 6)

LOFTUS-CHEEK 6,5 (Dal 67′ RICCI 6)

NKUNKU 7 (Dal 72′ FULLKRUG 6)