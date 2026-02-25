Il Milan cambia idea, torna in Premier League: scelta inevitabile

Il giocatore è destinato a far le valigie per trasferirsi in Inghilterra: il punto della situazione a tre mesi dalla chiusura della stagione

La sua fisicità ha fatto fin da subito la differenza. Ci ha messo pochissimo per ritagliarsi il suo spazio al Milan. Così una volta ufficializzato il suo acquisto, Massimiliano Allegri lo ha mandato in campo.

L’esordio di Niclas Fullkrug è arrivato il 2 gennaio contro il Cagliari. Da quel momento ha sempre giocato, ritagliandosi spesso l’ultimo quarto di gara. Contro la Fiorentina, poi, è sceso in campo dal primo minuto fino al 60esimo.

Al Franchi è arrivato anche l’infortunio, che verosimilmente lo sta condizionando ancora oggi. Da quel momento non ha più giocato dall’inizio, con Allegri che ha sempre scelto di farlo subentrare.

L’avventura di Fullkrug è iniziata bene: tutti hanno sottolineato subito come un giocatore con le sue caratteristiche era ciò che servisse al Diavolo. Un giocatore capace di far salire la squadra, di stare spalle alla porta e di sacrificarsi.

Così nelle prime gare, sono arrivate solamente ampie sufficienze. Poi contro il Lecce il primo ed un unico gol che ha regalato i tre punti al Diavolo. Dopo quella rete da vero centravanti le possibilità di un riscatto erano in risalita.

Fullkrug, bocciatura vicina: la scelta sul tedesco

Nelle gare successive, però, le prestazioni non sono state più all’altezza. Con il rigore sbagliato a Pisa è stato toccato il momento più basso della sua avventura al Milan. Oggi così il mondo rossonero si interroga sul futuro del giocatore.

Fullkrug non guadagna molto e il suo riscatto è solamente di cinque milioni. Dal scorso 9 febbraio sono 33 gli anni. Forse troppi. Il tedesco potrebbe così restare solamente come bomber di scorta. Da qui al termine della stagione si gioca, dunque, la conferma.

Al momento, però, le possibilità di restare ancora al Milan sono davvero poche. Il Diavolo ha in rosa troppi attaccante e in estate la priorità sarà prendere un centravanti davvero importante. Il fatto che già a gennaio si stesse acquistando Mateta, d’altronde è stato un messaggio più che chiaro